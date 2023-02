Raphinha sostituito dopo un goal e un assist: rabbia in panchina

Il giocatore brasiliano non prede bene la sostituzione di Xavi: pugni in panchina. Il tecnico: "Si è scusato, ma non era necessario".

Se c'è un giocatore blaugrana che rappresenta Barcellona-Manchester United, gara d'andata dei playoff di Europa League, questi non può che essere Raphinha. In positivo e in negativo, in difesa e in attacco. E fuori dal terreno di gioco. Il brasiliano è il protagonista assoluto del 2-2 maturato al Camp Nou, che ha visto dall'altra parte Rashford come trascinatore - ancora una volta - del team Ten Hag.

Il brasiliano, imprescindibile di Xavi, è stato protagonista di un episodio nel finale di gara dopo essere stato sostituito. Fuori al minuto 83 per l'ultima parte della sfida, dopo il 2-2 con cui il Barcellona ha fissato il risultato sul pari, Raphinha non ha certo preso bene la sostizione.

Sedutosi in panchina, Raphinha ha preso a pugni il seggiolino davanti a sè (sul quale era seduto Marcos Alonso, autore del vantaggio e anch'esso fuori nella ripresa, serafico mentre il compagno sfogava la sua rabbia. Calmato da Jordi Alba, il brasiliano si è scagliato contro il poggiatesta, furioso per essere stato sostituito.

Era stato proprio Raphinha a segnare la rete del pareggio su traversone dalla destra su cui Lewandowski non ha trovato la deviazione, mettendo in difficoltà però i difensori del Manchester United, beffati dalla conclusione del brasiliano. Non solo il goal, ma anche l'assist da calcio d'angolo per il colpo di testa di Marcos Alonso nel primo tempo.

Devastante in attacco, Raphinha non è riuscito a contenere Rashford in occasione del momentaneo 2-1 per il Manchester United: l'inglese, in goal per l'1-1, ha superato agevolmente l'avversario dopo aver ricevuto corto dal corner di destra, mettendo in mezzo il traversone deviato in maniera sfortunata da Koundé alle spalle di Ter Stegen.

"Ho visto e capisco la rabbia di Raphinha, ero arrabbiato anche io quando venivo sostituito. Immagina sentirsi bene dopo un cambio" ha detto Xavi a fine gara. "Faccio i cambi pensando alla squadra e non puntando il dito contro nessuno. Si è scusato con me, ma non era necessario. Trovo positivo che tutti vogliano giocare".

Titolarissimo del Barcellona 2022/2023, Raphinha è arrivato a sette reti stagionali con il goal contro il Manchester United, mentre il totale degli assist è salito a nove.

La sostituzione contro i Red Devils non è certo una novità per il brasiliano, sempre al centro dei cambi nella seconda parte di gara: stavolta però Raphinha, al massimo della tensione e dell'adrenalina per la grande prova offensiva (meno in fase difensiva) non l'ha presa bene.