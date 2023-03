800 goal in carriera per Messi: punizione vincente nel 2-0 dell'Argentina contro Panama

Lionel Messi ha raggiunto il traguardo degli 800 goal in carriera. Agüero fa sognare il Barcellona: "Se Laporta fa il passo...".

Doveva essere una festa per celebrare al meglio la conquista del terzo titolo mondiale e, così, effettivamente è stato: nello scenario del 'Monumental' di Buenos Aires, l'Argentina ha battuto con un comodo 2-0 Panama, grazie a due reti arrivate nel quarto d'ora finale.

A segno Thiago Almada e soprattutto Lionel Messi, autore di una punizione perfetta incastonatasi sotto al 'sette': prodezza valsa la 'sicurezza' della vittoria ma anche il traguardo degli 800 goal realizzati in carriera tra club e nazionale, raggiunto in una serata tranquilla e senza le pressioni delle gare ufficiali.

Di pressione ce n'é in relazione alla trattativa per il rinnovo col PSG del contratto in scadenza a giugno: l'accordo rischia di slittare ulteriormente e, l'ipotesi di un ritorno al Barcellona paventata da Sergio Agüero sul canale Twitch della Kings League di Piqué, fa sognare i tifosi catalani.

"Se il presidente Laporta dovesse fare un passo, credo che il ritorno di Messi al Barcellona sarebbe un po' più vicino".

E' stata una serata da ricordare anche per tutti gli altri protagonisti di Qatar 2022 come Paulo Dybala, subentrato nella ripresa: nel post-partita, l'attaccante della Roma ha voluto ricordare il padre, scomparso a causa di un tumore quando lui aveva appena 15 anni.

"Di recente stavo andando a dormire con Oriana e abbiamo iniziato a parlare un po'. Prima di allora non avevo mai pianto, era la prima volta che piangevo pensando ai Mondiali e al mio vecchio che non ha potuto alzare la Coppa con me. Sono tornati a galla tanti ricordi. Se lo meritava, per tutti i sacrifici fatti per portarmi agli allenamenti. Lo ringrazio per quello che mi ha dato, deve essere molto felice".

Getty

Dybala e gli altri compagni hanno ricevuto in dono una copia della Coppa del Mondo, occasione sfruttata da Emiliano Martinez per replicare il gesto commesso al momento della premiazione col 'Guanto d'Oro' in Qatar: stavolta, ad imitarlo, anche German Pezzella, Guido Rodriguez, Geronimo Rulli e Marcos Acuña.