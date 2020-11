700 anni dalla morte di Dante Alighieri: il Ravenna gli dedica una maglia

Il Ravenna giocherà la stagione 2020/21 con il Sommo Poeta sul fianco sinistro della maglia.

Il 2021 sarà un anno speciale per la città di Ravenna, che ricorderà l'anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il Sommo Poeta, che è sepolto nella città dell'Emilia-Romagna, per questa stagione sarà anche sulle maglie della squadra cittadina, che quest'anno milita in Serie C.

L'immagine ripresa è quella dello storico dipinto di Botticelli, che lo ha ritratto di profilo.

La maglia speciale ha già fatto il suo esordio nella vittoria per 1-0 contro il Fano e sarà indossata anche in altre occasioni durante la stagione.