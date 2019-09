5 cose che ha detto Milan-Inter: Conte e la mentalità vincente, il Diavolo non ha identità

L'Inter è già squadra a immagine e somiglianza del suo allenatore, il Milan è ancora un rebus irrisolto. Godin-De Vrij-Skriniar la base del successo.

CONTE E LA MENTALITA' VINCENTE

Concentrazione, determinazione, fame di vittorie: la reazione che Conte voleva vedere dai suoi ragazzi dopo la deludente prima notte di Champions è arrivata ed è stata più che convincente. L' ha imposto il proprio ritmo a derby sin dai primi minuti, ha sbloccato la partita con un pizzico di fortuna ma ha poi azzannato il Diavolo nel momento più importante, affondando i denti sulla preda con quel killer istinct che da sempre ha contraddistinto le squadre di Conte. Il messaggio mandato alle rivali è forte e chiaro: quattro vittorie su quattro in campionato, testa della classifica salda ed esame superato nel primo, vero big match della stagione. L'Inter è tutto ciò che il ancora non è: una squadra a immagine e somiglianza del suo allenatore.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

UN DIAVOLO SENZA IDENTITA'

Dopo quattro partite di campionato e tre mesi di lavoro il Milan di Giampaolo è ancora un grosso punto di domanda. Dal punto di vista tattico l'incertezza è fotografata dalla posizione di Suso: trequartista per tutto il precampionato e nella prima, fallimentare, uscita stagionale contro l' ; spostato sulla destra con risultati più incoraggianti contro e ; di nuovo centrale nel primo tempo del derby, per poi rivederlo sulla fascia nella ripresa. Un tourbillon che non aiuta lo spagnolo nè tantomeno i suoi compagni a trovare intesa e sincronismi. Ad oggi il Milan resta una squadra piatta e prevedibile, incapace di creare occasioni nitide (un solo tiro specchio nei novanta minuti) e di rifornire il suo bomber, quel Piatek apparso anche nel derby quasi un corpo estraneo.

LUKAKU-MARTINEZ, PROVE D'INTESA

Nel gioco delle coppie offensive quello che sembra destinato ad essere il tandem di riferimento per la stagione dei nerazzurri comincia a dare segnali più che incoraggianti: perchè Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, pur senza arrivare a toccare vette memorabili, cominciano a dividersi con costrutto e intelligenza gli spazi in area di rigore, cercandosi con gli sguardi e nei movimenti. L'argentino è una spina nel fianco per la difesa rossonera, appare e scompare alle spalle dei centrali e lo ritrovi sempre al posto giusto per colpire. Il belga fa a spallate, cosa che non sempre gli è riuscita in passato, e punisce il Milan con un goal da vero uomo d'area, rubando tempo e spazio a Romagnoli, inerme nell'occasione del 2-0. E il nervosismo post Slavia Praga si trasforma, in un attimo, in gioia incontenibile.

SORPRESA LEAO: GUIZZI E SFORTUNA

Dopo una settimana vissuta ad aggiornare le quotazioni di Rebic e Paquetá nel ballottaggio per una maglia da titolare, Giampaolo sorprende tutti giocando la carta Leao. E alla prima da titolare il giovane portoghese dimostra che la scelta del tecnico non era stata poi così azzardata. Il compito è chiaro: puntare tutto sulla sua velocità nell'uno contro uno sul lato di Godin e D'Ambrosio e l'ex mette in mostra parte del suo interessante repertorio, tentando con coraggio dribbling e cambi di direzione, ma senza riuscire a lasciare il segno. La giocata più importante della sua serata resterà la sfortunata deviazione sul tiro vincente di Brozovic.

L'articolo prosegue qui sotto

GDS O IL MURO NERAZZURRO

Conte ha costruito le sue fortune alla sulla BBC, a Milano potrebbe aver trovato nella GDS il segreto del successo: Godin, De Vrij e Skriniar costituiscono una linea che sembra avere davvero poco da invidiare alle difese delle migliori squadre d'Europa. Un muro che anche nel derby si è confermato pressocché insuperabile: 1 solo tiro concesso nello specchio della porta ai rossoneri, ancora un clean sheet per Handanovic, che in questo inizio di ha subito solo un goal in quattro giornate. L'esperienza di Godin, il senso della posizione di De Vrij, la fisicità e la duttilità di Skriniar: un trio che può davvero rappresentare la base per costruire un'Inter vincente.