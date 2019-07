42 milioni spesi nel 2014: ora il Manchester City vuole dar via Mangala gratis

Il difensore francese non rientra da tempo nei piani del club, può andare via a costo zero dopo aver deluso nelle ultime stagioni.

Nel corso degli anni è stato spesso preso ad esempio, per evidenziare i giocatori strapagati e decisamente lontani dalle aspettative di club e tifosi.è arrivato alnel 2014 per la bellezza di 42 milioni ed ora è lontanissimo dal proseguire con il club di Guardiola.

Neanche convocato per la tourneè asiatica, secondo La Gazzetta dello Sport, Mangala potrebbe lasciare il Manchester City addirittura a costo zero nonostante l'ingente spesa di un paio di anni fa e la scadenza nel 2020. Pur di non pagare ancora lo stipendio per un altro anno, via subito anche senza incasso.

Nella scorsa annata Mangala ha giocato nella Premier League 2 e non fa parte dei piani al Manchester City dal 2018: eppure ha rinnovato all'improvviso a sorpresa, ma l'addio nelle prossime settimane sembra l'unica soluzione percorribile.

Tra i difensori più costosi della storia, Mangala ha giocato 79 volte con il Manchester City senza mai brillare, con due prestiti ad e prima di tornare all'Etihad prima come assoluto comprimario e dunque come ombra mai più schierata in Premier.