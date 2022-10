3-3 al 92', rigore per il Toluca: segna il portiere, Tiago Volpi

Prima rete in carriera per il brasiliano, che ha battuto dagli undici metri Avecedo, autore a sua volta di una rete qualche settimana fa.

Tiago Volpi non ha mai segnato un goal in carriera. E' un portiere, del resto. Si poteva scrivere questo dell'estremo difensore brasiliano fino al 13 ottobre 2022: ora la sua statistica è cambiata. In maglia Toluca si è presentato dal dischetto. Da una porta all'altra, per segnare la prima rete della sua storia calcistica.

Non ci poteva essere modo più epocale per segnare il primo goal con i guanti nelle mani e il collega a undici metri di distanza. Minuti di recupero della sfida tra Toluca, di cui Tiago Volpi è il portiere titolare dopo l'addio al San Paolo di qualche mese fa.

3-3 tra Toluca e Santos Laguna nei quarti d'andata del campionato messicano, Apertura 2022. Gara combattuta e tutto in gioco fino al minuto 92, quando il direttore di gara Robles assegna il rigore del possibile 4-3 ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta il portiere, Tiago Volpi: rete.

Tensione massima prima della realizzazione, ma rigore perfetto con cui Tiago Volpi ha spiazzato il collega del Santos Laguna, Avecedo. Esultanza moderata per il portiere, mentre attorno a sè si generava il delirio per la rete di un portiere, un evento eccezionale, ma non così singolare negli ultimi tempi.

Tiago Volpi è infatti il terzo portiere a segnare nel campionato messicano negli ultimi mesi: ci ha pensato ad esempio Julio Gonzalez, portiere dei Pumas, su assist di Dani Alves, e lo stesso Carlos Avecedo, estremo difensore battuto da Volpi nel match dei quarti.

Il cerchio si chiude, in attesa che un altro portiere, o uno di loro, continui a far dimenticare che anche i giocatori con i guanti possono entrare nel tabellino dei marcatori.