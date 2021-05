20 goal per Simy, retrocesso col Crotone: solo Protti ne segnò di più

Nwankwo Simy è giunto a quota 20 reti col Crotone, già retrocesso: Igor Protti arrivò fino a 24 col Bari nella stagione 1995/1996.

La stagione che sta per concludersi non ha riservato particolari gioie al Crotone, ormai retrocesso in Serie B con qualche giornata d'anticipo: l'esito più nefasto che nemmeno le 20 reti di Simy hanno potuto evitare.

Il centravanti classe 1992 è, peraltro, il nigeriano ad aver segnato di più in Serie A: superato l'ex Inter Obafemi Martins, anche se c'è un altro primato nel mirino, teoricamente ancora raggiungibile nell'ultima giornata di campionato.

Solo Igor Protti, infatti, ha timbrato il cartellino più volte di Simy, per poi retrocedere: era l'annata 1995/1996 e l'ex attaccante riminese giunse fino a 24 marcature (con meno partite a disposizione, essendo un torneo a 18 squadre) con la maglia del Bari, laureandosi capocannoniere senza la gloria della salvezza.

Simy ha a disposizione un'altra partita per eguagliare questo poco invidiabile primato: gli serviranno quattro reti contro la Fiorentina, impresa oggettivamente difficile da portare a termine ma non di certo impossibile, nonostante l'unico stimolo rimasto in casa Crotone sia quello di evitare l'onta dell'ultimo posto.