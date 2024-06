Zirkzee per il presente, Camarda per il futuro: il Milan prova a blindare l’attacco

Settimana caldissima per l’attacco del Milan: dopo l’addio di Giroud è vicino Zirkzee. E il rinnovo di Camarda fa contenti i tifosi.

Dopo aver chiuso l’allenatore, il Milan ha iniziato a organizzare anche il fronte offensivo della prossima stagione. Scelto, come noto, Paulo Fonseca per la panchina, la prima necessità dei rossoneri era quella di trovare l’erede di Olivier Giroud, che ha lasciato Milanello dopo tre stagioni e 49 reti in 132 partite. Numeri importanti, così come la leadership sempre mostrata dal francese, amato dai tifosi e fautore del diciannovesimo Scudetto milanista.

Un compito non facile ma su cui il Milan ha dimostrato una certa decisione, virando con forza su Joshua Zirkzee. Il 9 del Bologna piace molto, ha una clausola rescissoria sostenibile (40 milioni) e potrebbe sposarsi alla perfezione con la qualità di Leao e Pulisic.

Ma oltre alla trattativa con l’olandese, in casa rossonera è stata anche la settimana del rinnovo di Francesco Camarda, fresco campione d’Europa con l’Italia Under 17. Un doppio colpo che potrebbe, eventualmente, sistemare il reparto offensivo non solo per la stagione ventura, ma per diversi anni a venire.