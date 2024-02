In casa Napoli sale la pista Zirkzee per il dopo Osimhen, ma il Milan è pronto a cedere Colombo per far cassa ed investire sull'olandese.

Su chi sarà l'uomo del calciomercato estivo in Italia ci sono pochi dubbi: Joshua Zirkzee. L'olandese sta incantando con goal, assist e quella straordinaria capacità di far giocare meglio la squadra. E poi ha quei colpi da Maradona o San Siro, giocate che fanno sobbalzare i tifosi. Non è un caso che proprio Napoli e Milan stiano già sondando il terreno con il Bologna per capire volontà, prezzo e condizioni in vista della prossima stagione.