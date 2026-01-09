Zielinski sfida il Napoli da ex nel suo miglior momento all'Inter: Chivu si affida al centrocampista polacco per l’incrocio Scudetto

San Siro si prepara ad accogliere una sfida Scudetto che intreccia presente e passato, con Piotr Zielinskipronto a incrociare il suo Napoli nel momento più alto della sua avventura all’Inter.
Contro la squadra guidata da Antonio Conte, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha intenzione di schierare la miglior formazione possibile, rimettendo tra i titolari Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Marcus Thuram e proprio lo stesso Zielinski.
L’Inter arriva al big match da capolista, con tre punti di vantaggio sul Milan e quattro proprio sul Napoli, e con un centrocampo che ha ritrovato equilibrio e qualità grazie alla crescita del polacco.