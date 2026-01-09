Zielinski sfida il Napoli da ex nel suo miglior momento all'Inter: Chivu si affida al centrocampista polacco per l’incrocio Scudetto

La stagione di Zielinski non è iniziata da titolare fisso. La prima gara dal titolare in campionato è arrivata solo alla decima giornata, il 2 novembre a Verona - gara in cui ha sbloccato il risultato con uno splendido goal su schema da calcio d’angolo - mentre prima aveva trovato spazio soprattutto in Champions League.

Con Simone Inzaghi non era in cima alle gerarchie e nemmeno all’inizio dell’era Chivu, quando la prima alternativa a Mkhitaryan e Barella era il croato Petar Sucic.

Dopo Verona, Zielinski è tornato in panchina contro Lazio, Milan e Pisa, finché nello spogliatoio dell’Arena Garibaldi le gerarchie sono cambiate: da quel momento il polacco è entrato stabilmente nelle rotazioni senza più uscire.

E oggi ha ribaltato anche la concorrenza interna, con Henrikh Mkhitaryan finito spesso in panchina nelle ultime giornate. L’armeno è sceso in campo al Tardini, confermando le nuove gerarchie e le rotazioni in vista di Inter-Napoli.