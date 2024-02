Zielinski gioca contro il Milan in Serie A, ma non in Champions? Mazzarri risponde a Ferrara: "Traoré ha avuto la malaria"

Mazzarri ha risposto alle domande di Ferrara sull'utilizzo di Zielinski, in campo per un big match contro il Milan ma escluso dalla Champions.

Piotr Zielinski è il paradosso Napoli di inizio febbraio. Fuori dalla lista Champions, il centrocampista polacco ha però giocato titolare contro il Milan.

Certo di lasciare gli azzurri a fine annata, quasi sicuramente per trasferirsi all'Inter da svincolato, l'ex Empoli è stato utilizzato da Mazzarri in una partita importante come quella contro i rossoneri nonostante sia stato escluso dalla Champions League.

Una questione a cui lo stesso tecnico del Napoli ha provato a rispondere al termine del big match vinto dal Milan grazie al goal di Theo Hernandez. Ciro Ferrara, storico giocatore partenopeo ed opinionista tv, ha cercato di capire il motivo per la differenza di trattamento tra Serie A e Champions League.