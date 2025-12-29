Zielinski: "Con Inzaghi non ero una seconda linea, partivo in terza fila: aveva i suoi titolarissimi"

A Bergamo non ha esultato solo l'Inter come squadra, che ha espugnato il campo dell'Atalanta chiudendo il 2025 nel modo migliore e riscattando l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana: ha esultato in maniera particolare anche Piotr Zielinski come singolo.

Il centrocampista polacco è nuovamente sceso in campo dal primo minuto. Ha fatto la mezzala, con Calhanoglu regista, dopo che Chivu nelle settimane precedenti lo aveva a sua volta messo a fare il play. E lo ha fatto bene, partecipando alla vittoria firmata da una rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo.

In fiducia, Zielinski ha parlato a DAZN al termine della sfida della New Balance Arena. E ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Simone Inzaghi, con cui l'anno scorso giocava col contagocce.