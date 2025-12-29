Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Zielinski Atalanta InterGetty Images
Stefano Silvestri

Zielinski: "Con Inzaghi non ero una seconda linea, partivo in terza fila: aveva i suoi titolarissimi"

Il polacco dopo Atalanta-Inter, gara in cui ancora una volta ha giocato (bene) dall'inizio: "Ho sempre creduto in me stesso. Chivu coinvolge più giocatori, questa è una bella cosa".

Pubblicità

A Bergamo non ha esultato solo l'Inter come squadra, che ha espugnato il campo dell'Atalanta chiudendo il 2025 nel modo migliore e riscattando l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana: ha esultato in maniera particolare anche Piotr Zielinski come singolo.

Il centrocampista polacco è nuovamente sceso in campo dal primo minuto. Ha fatto la mezzala, con Calhanoglu regista, dopo che Chivu nelle settimane precedenti lo aveva a sua volta messo a fare il play. E lo ha fatto bene, partecipando alla vittoria firmata da una rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo.

In fiducia, Zielinski ha parlato a DAZN al termine della sfida della New Balance Arena. E ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Simone Inzaghi, con cui l'anno scorso giocava col contagocce.

  • "CON INZAGHI ERO IN TERZA FILA"

    Da studio hanno posto una domanda piuttosto chiara a Zielinski, ovvero che cosa sia cambiato rispetto allo scorso anno quando con Inzaghi era una seconda linea costante. E l'ex napoletano ha messo i puntini sulle i a modo suo, anche se col sorriso tra le labbra.

    "Io seconda linea con Inzaghi? Diciamo che prima di questa stagione partivo dalla terza fila... Tra le seconde linee non ero mai schierato".

    • Pubblicità

  • "HO SEMPRE CREDUTO IN ME STESSO"

    Zielinski ha quindi proseguito così:

    "Io ho sempre creduto in me stesso, lo sapevo che avrei potuto far vedere le mie qualità. Il primo anno è stato difficile, a parte gli infortuni. Mi è mancata la continuità, ma davanti a me avevo grandissimi campioni che nel campionato precedente avevano fatto grandissime cose".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "IL MISTER AVEVA I SUOI TITOLARISSIMI"

    Cos'è cambiato, quindi, dopo l'addio di Inzaghi e l'arrivo in panchina di Chivu?

    "Il mister (Inzaghi, ndr) aveva i suoi titolarissimi. Quest'anno magari Chivu coinvolge più giocatori e fa credere anche a tanti altri giocatori che possono fare i titolari. Questa è una bella cosa, perché abbiamo tanti giocatori di qualità e si vede".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • I NUMERI DI ZIELINSKI

    Nella scorsa stagione Zielinski ha collezionato 26 presenze in campionato, partendo quasi sempre dalla panchina e mettendo assieme meno di 1000 minuti complessivi: pochi per chi due anni prima era stato grande protagonista dello Scudetto del Napoli.

    Il polacco ha cominciato gradualmente a ritagliarsi il proprio spazio con Chivu, complice anche qualche infortunio in mezzo al campo: ha giocato dall'inizio 5 partite su 6 di Champions League e le ultime due di campionato. Con buoni risultati. Anche su di lui conta l'Inter per andare a caccia dei titoli perduti negli scorsi mesi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologna crest
Bologna
BOL
0