Zhang saluta l'Inter con una lettera social che fa il giro del web: "Non ero pronto, vi amo"

L'ormai ex presidente dell'Inter ha detto addio ai tifosi meneghini e mandato un messaggio ai nuovi proprietari di Oaktree.

Steven Zhang non era pronto all'addio all'Inter. Ormai ex presidente meneghino dopo il passaggio a Oaktree, il rappresentante di Suning ha salutato i suoi vecchi tifosi con un lungo post Instagram, in cui ha ripercorso il cammino con la società milanese, tra gioie e trofei vinti.

Nella lettera di congedo, Zhang ha anche mandato un messaggio a Oaktree, al quale il dirigente chiede cura e attenzione per i club nelle prossime annate, in cui i fans sperano di poter ottenere altri succesi in Italia e magari in Europa.

"Cari Interisti, gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio. La semplice verità è che non ero pronto e probabilmente non lo sarei mai stato".