Dopo l'ischemia transitoria che lo ha colpito a dicembre, per Zdenek Zeman ora previsti ulteriori accertamenti: "Salterà Vis Pesaro-Pescara".

Nuovo stop per Zdenek Zeman.

Dopo l'ischemia transitoria che lo ha colpito a dicembre, brillantemente superata, il Pescara ha annunciato che l'allenatore boemo dovrà effettuare altri esami riguardanti le proprie condizioni di salute.

Per questo motivo Zeman non siederà in panchina nel prossimo impegno di campionato che attende gli abruzzesi a Pesaro, valido per la 27ª giornata del Girone B di Serie C.