Zaniolo UdineseGetty Images
Michael Di Chiaro

Zaniolo torna all'Olimpico da avversario della Roma: l'esultanza polemica dello scorso anno con l'Atalanta e le scuse, come verrà accolto?

L'uomo copertina dell'Udinese torna all'Olimpico dove un anno fa inscenò un'esultanza polemica dopo il goal alla sua ex squadra: "Non lo rifarei, chiedo scusa".

Quello che sta vivendo Nicolò Zaniolo è un momento a dir poco magico. Il numero 10 dell'Udinese è infatti l'uomo in più dei friulani in questa parte di stagione e i numeri sono tutti dalla sua parte.

Nell'ultimo turno di campionato, il classe 1999 ha mandato al tappeto l'Atalanta, la sua ex squadra, mentre domenica sfiderà un'altra formazione che ha scandito pagine importanti del suo passato. Chi? La Roma, ovviamente.

Domenica sera, con calcio d'inizio alle ore 18, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ospiterà proprio l'Udinese, trascinata da colui che sembrava destinato a scrivere pagine importanti della storia giallorossa. Nella scorsa stagione, però, Zaniolo tornò a Roma con la maglia della Dea e anche in quel caso la sua presenza non passò di certo inosservata. Anzi.

  • COSA È SUCCESSO IN ROMA-ATALANTA DI UN ANNO FA

    Lo scorso 2 dicembre, l'Atalanta si impose per 0-2 sul campo della Roma grazie ai goal di De Roon e, a due minuti dal novantesimo, proprio di Zaniolo. A scatenare il putiferio fu proprio la sfrenata esultanza dell'attuale attaccante dell'Udinese.

    Zaniolo infatti esultò correndo, dopo essersi tolto la maglia, sotto il settore ospiti atalantino, scatenando la reazione di quello che una volta era il suo pubblico e il suo stadio. La proverbiale miccia che andò ad infiammare un finale di gara a dir poco teso, inasprito sul terreno di gioco dal duro confronto con altri giocatori romanisti, per nulla contenti di quella reazione così sopra le righe.

  • IL MAGIC MOMENT CON L'UDINESE

    Zaniolo sta vivendo un momento estremamente positivo con la maglia dell'Udinese, realtà nella quale è tornato ad esprimersi su livelli importanti.

    Il classe 1999 ha messo a referto ben 3 goal nelle ultime quattro uscite dei friulani, andando a segno contro Cremonese, Juventus e, appunto, Atalanta. Ora proverà a dare continuità a questo suo stato di forma provando a dare un dispiacere sportivo anche a quella che fino a pochi anni fa era la 'sua' Roma.

  • LE SCUSE DI ZANIOLO

    Nel corso di una recente intervista a DAZN, Zaniolo è tornato su quell'episodio, chiedendo formalmente scusa per quanto accaduto quasi un anno fa.

    "Sono più sereno, nel passato rincorrevo sempre, cercavo la perfezione e di strafare, ora ho trovato un equilibrio fuori dal campo che mi permette di essere tranquillo. Ho una famiglia stupenda che mi fa staccare la testa dal campo. Vai in campo, giochi bene e giochi male, se tuo figlio ti sorride passa tutto. Riesco a staccare, mi dedico alla mia famiglia. Italia? “Sogno di giocare il Mondiale con l’Italia, chiunque ti risponderebbe di sì. Non deve essere un chiodo fisso, il mio focus dev’essere ogni giorno in campo con l’Udinese. La mia ragazza e mio figlio sono di Roma, non rifarei l’esultanza con l’Atalanta all’Olimpico e chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti chiamati in causa. Nella vita si sbaglia e non sai mai cosa potrà succedere".

  • COME VERRÁ ACCOLTO ZANIOLO

    L'episodio di un anno fa ha lasciato inevitabili strascichi, andando ad inasprire un rapporto già compromesso tra Zaniolo e la sua vecchia tifoseria.

    Quando l'attaccante dell'Udinese scenderà in campo domenica in casa dei giallorossi riceverà, come da copione, qualche fischio da parte dei suoi ex tifosi non mancherà, ma poi a parlare sarà come sempre il campo. Quel rettangolo verde dove Zaniolo è finalmente tornato protagonista.

