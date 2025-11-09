Zaniolo torna all'Olimpico da avversario della Roma: l'esultanza polemica dello scorso anno con l'Atalanta e le scuse, come verrà accolto?

Quello che sta vivendo Nicolò Zaniolo è un momento a dir poco magico. Il numero 10 dell'Udinese è infatti l'uomo in più dei friulani in questa parte di stagione e i numeri sono tutti dalla sua parte.
Nell'ultimo turno di campionato, il classe 1999 ha mandato al tappeto l'Atalanta, la sua ex squadra, mentre domenica sfiderà un'altra formazione che ha scandito pagine importanti del suo passato. Chi? La Roma, ovviamente.
Domenica sera, con calcio d'inizio alle ore 18, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ospiterà proprio l'Udinese, trascinata da colui che sembrava destinato a scrivere pagine importanti della storia giallorossa. Nella scorsa stagione, però, Zaniolo tornò a Roma con la maglia della Dea e anche in quel caso la sua presenza non passò di certo inosservata. Anzi.