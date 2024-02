Zaniolo gioca poco all'Aston Villa: Spalletti lo chiama, Europei sempre più a rischio

Lo scarso minutaggio di Nicolò Zaniolo in Premier League preoccupa il ct. E anche il futuro, tra Turchia e Serie A, è un'incognita.

Minuti cercasi. Assieme a un biglietto per l'aereo che porterà in Germania. Nicolò Zaniolo sta vivendo un periodo da dimenticare all'Aston Villa, proprio nella stagione meno indicata: quella che porterà agli Europei, appuntamento da non mancare per tutti, lui incluso.

Tre anni fa Zaniolo non c'era, all'interno della spedizione azzurra guidata da Roberto Mancini, quella che si sarebbe laureata campione d'Europa a Wembley: si era rotto il crociato due volte, un doppio crac che gli aveva impedito di continuare a far parte di un gruppo in cui era ben inserito.

Tre anni più tardi, la situazione è al contempo dissimile e simile. Zaniolo, ancora una volta, rischia di non esserci. E questa volta gli infortuni non c'entrano.