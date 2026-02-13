Goal.com
Parma Calcio 1913 v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Zaniolo 'falso 9' dell'Udinese, Runjaic studia la mossa a sorpresa in attacco: le alternative Buksa e Bayo e come può giocare contro il Sassuolo

I friulani deve rinunciare all'infortunato Davis: Bayo bocciato dopo Cremonese e Lecce, il tecnico dell’Udinese valuta il 3-4-2-1 con il numero 10 centravanti atipico.

L’Udinese si prepara alla sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle 12.30 al Bluenergy Stadium, con l’obiettivo di superare le difficoltà emerse a Lecce, dove l’assenza dell’infortunato Keinan Davis ha messo a nudo un reparto offensivo privo di peso specifico.

KostaRunjaic sta valutando un cambio radicale, una soluzione in grado di sorprendere l’avversario e allo stesso tempo restituire fluidità alla manovra. 

La tentazione più forte porta a Nicolò Zaniolo impiegato da 'falso 9', un’idea che prende corpo dopo le prove tattiche degli ultimi giorni.

  • BAYO BOCCIATO

    Le indicazioni arrivate dalle ultime uscite hanno inciso sulle riflessioni dell’allenatore. 

    La prestazione opaca di Vakoun Bayo a Cremona e la controprova di Lecce, dove l’ivoriano non è riuscito a sostenere il peso dell’attacco né a innescare i centrocampisti come faceva Davis, hanno convinto Runjaic a rivedere le gerarchie. 

    La scelta dell’unica punta tradizionale, alla luce dei riscontri, sembra destinata a essere accantonata.

  • ZANIOLO CENTRAVANTI?

    Secondo quanto rivelato dal Messaggero Veneto, Zaniolo ha mostrato maggiore autonomia e centralità nel gioco nelle esercitazioni. 

    Il numero 10, rimasto in panchina a Lecce anche per le scorie del comportamento nel finale contro la Roma, quando non aveva salutato il tecnico, appare ora nuovamente al centro del progetto tecnico. 

    L’ipotesi è quella di un 3-4-2-1 con Arthur Atta e Jurgen Ekkelenkamp alle sue spalle, in una configurazione in cui Zaniolo agirebbe da riferimento avanzato solo nominalmente, abbassandosi per legare il gioco e sfruttare la propria capacità di proteggere e smistare il pallone.

  • OPZIONE BUKSA

    L’altra opzione porta a Adam Buksa, considerato una delle principali soluzioni offensive. 

    Il polacco, fortemente voluto in estate, rappresenta una tentazione concreta, ma l’infortunio al soleo che lo ha fermato per tutto gennaio impone cautela. 

    Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e un impiego dall’inizio comporterebbe un margine di rischio.

  • ALTERNATIVA 4-4-2

    Runjaic ha preso in considerazione anche un 4-4-2, con Zaniolo e Buksa insieme in attacco per distribuire i carichi e alleggerire le responsabilità del centravanti polacco. 

    In questo scenario Atta ed Ekkelenkamp agirebbero da esterni di centrocampo, con conseguenze anche sugli equilibri difensivi e sulle scelte sugli esterni.

  • ESCLUSIONI E DUBBI

    Tra le variabili sul tavolo figura anche la posizione di Jordan Zemura, che a Lecce aveva guadagnato fiducia trasformando un calcio di rigore. Con il 4-4-2 e Atta ed Ekkelenkamp larghi, l’esterno rischierebbe l’esclusione.

    Restano sullo sfondo le alternative meno accreditate, tra cui un rilancio di Bayo o l’impiego di Idrissa Gueye, il cui impatto a Lecce non ha convinto chi si attendeva maggiore equilibrio. 

    La scelta definitiva verrà sciolta nelle ore che precedono la sfida con il Sassuolo, con l’idea di sorprendere e ridare incisività a un attacco chiamato a cambiare volto.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0