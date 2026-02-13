Zaniolo 'falso 9' dell'Udinese, Runjaic studia la mossa a sorpresa in attacco: le alternative Buksa e Bayo e come può giocare contro il Sassuolo

L’Udinese si prepara alla sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle 12.30 al Bluenergy Stadium, con l’obiettivo di superare le difficoltà emerse a Lecce, dove l’assenza dell’infortunato Keinan Davis ha messo a nudo un reparto offensivo privo di peso specifico.
KostaRunjaic sta valutando un cambio radicale, una soluzione in grado di sorprendere l’avversario e allo stesso tempo restituire fluidità alla manovra.
La tentazione più forte porta a Nicolò Zaniolo impiegato da 'falso 9', un’idea che prende corpo dopo le prove tattiche degli ultimi giorni.