Zaccagni non segna da tre mesi e preoccupa la Lazio: che differenza rispetto a un anno fa, Sarri aspetta il suo capitano

Il mese chiave per il futuro. Marzo per la Lazio di Maurizio Sarri rappresenta un mese chiave per determinare la prossima stagione, soprattutto in chiave europea.
Alla vigilia della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma all’Olimpico domani sera, il rendimento di Mattia Zaccagni torna inevitabilmente al centro dell’attenzione.
La situazione offensiva dei biancocelesti vive un momento di evidente difficoltà, confermato dal fatto che in 14 delle 27 gare incampionato disputate finora la squadra non è riuscita a trovare il goal, restando sotto la media delle peggiori stagioni storiche.
Un anno fa, esattamente alla 27ª giornata, il capitano della Lazio aveva già completato di fatto tutta la sua produzione stagionale, con 8 goal e 6 assist.
Oggi lo scenario è diverso: appena quattro reti e un assist tra campionato e Coppa Italia, con l’ultima marcatura che risale al 4 dicembre contro il Milan.