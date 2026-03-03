Zaccagni non segna da tre mesi e preoccupa la Lazio: che differenza rispetto a un anno fa, Sarri aspetta il suo capitano

L’allarme in casa Lazio va ben oltre il rendimento del suo capitano Mattia Zaccagni: la sterilità offensiva biancoceleste ha assunto dimensioni allarmanti.

Nessun attaccante della Lazio ha ancora segnato in campionato nel 2026: restano a quota zero Dia, Noslin e i nuovi arrivati Ratkov e Maldini, mentre tra gli esterni solo Pedro e Isaksen hanno trovato almeno una rete, con Cancellieri a secco.

La squadra ha chiuso senza gol 14 delle 27 partite stagionali, pari al 51% degli incontri. Dal punto di vista statistico, i biancocelesti hanno calciato 481 volte verso la porta, trovando lo specchio in 295 occasioni ma segnando solo 26 goal. Tradotto: servono mediamente 18,5 tiri per andare in rete, 11,3 dei quali nello specchio.

Un rendimento che posiziona la Lazio al quindicesimo posto della Serie A per goal realizzati, davanti soltanto a Cremonese, Pisa, Parma, Verona e Lecce.