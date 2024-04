Tuttosport - Zaccagni nel mirino della Juventus: contatti con l'agente

La Juve, oltre a Felipe Anderson, secondo 'Tuttosport' pensa anche a Mattia Zaccagni: contatti col procuratore, ma c'è da trattare con la Lazio.

Felipe Anderson sembra pronto a vestire la maglia della Juventus dalla prossima stagione, ma i bianconeri non si fermano e continuano a guardare in casa Lazio. L'altro nome nel mirino della Signora, stando a quanto riporta 'Tuttosport', è quello di Mattia Zaccagni.

L'ex Verona è un profilo da inserire in rosa per garantire la chance di utilizzare un calciatore duttile e di livello per aumentare le opzioni tattiche: ecco spiegato l'interesse nei suoi confronti.

Le mire della Juve devono però scontrarsi con le idee di Claudio Lotito, da sempre osso durissimo in quanto a trattative.