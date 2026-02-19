Goal.com
Mattia Zaccagni Lazio 2025-2026Getty Images
Stefano Silvestri

Zaccagni in gruppo prima del previsto: titolare o no, la sua gestione per Cagliari-Lazio e per le prossime partite

Il capitano della Lazio ha ricominciato a lavorare con i compagni una ventina di giorni dopo l'infortunio che lo aveva fermato alla fine di gennaio: come verrà gestito ora.

A Formello si è rivisto Mattia Zaccagni. E questa, considerando l'importanza e la leadership del proprio capitano, è naturalmente la miglior notizia possibile sia per la Lazio che per Maurizio Sarri.

Una ventina di giorni dopo il sorgere dell'infortunio che lo aveva mandato ko alla fine di gennaio, Zaccagni è tornato a lavorare in gruppo assieme al resto della rosa biancoceleste. Dunque può considerarsi pienamente recuperato e a disposizione.

Come sarà la sua gestione, con particolare riferimento a Cagliari-Lazio e alle partite successive? La situazione dopo il rientro in gruppo.

  • TITOLARE A CAGLIARI?

    Zaccagni verrà certamente convocato per la trasferta di Cagliari, gara in programma sabato 21 febbraio con calcio d'inizio alle 20.45. Al momento, però, è difficile pensare che possa partire dall'inizio nel tridente di Sarri.

    Il tecnico biancoceleste dovrebbe puntare inizialmente sullo stesso terzetto visto contro l'Atalanta, ovvero Isaksen a destra, Maldini in mezzo e Noslin a sinistra. Con Zaccagni inizialmente in panchina e da reinserire gradualmente, considerando come siano e saranno pochi gli allenamenti prima della gara dopo una ventina di giorni ai box.

    Tutto è comunque in divenire. Lo scenario di una titolarità a Cagliari non può essere escluso, specialmente se Zaccagni darà garanzie in questi giorni. Ma ad oggi, come detto, tutto porta a pensare che possa partire dalla panchina.

  • RIENTRO GRADUALE

    In seguito, chiaramente, Zaccagni si riprenderà il posto da titolare e tornerà a occupare la zolla di sinistra del tridente della Lazio. Come ha sempre fatto non solo durante la prima parte della stagione ma anche nelle precedenti.

    L'obiettivo è soprattutto quello di averlo al massimo della forma per la semifinale d'andata di Coppa Italia, competizione diventata il vero obiettivo stagionale della Lazio. Il match si giocherà all'Olimpico il 4 marzo, con ritorno in programma verso la fine di aprile.

  • L'INFORTUNIO DI ZACCAGNI

    Zaccagni si era fermato lo scorso 30 gennaio, vittima di un infortunio muscolare che non gli aveva permesso di scendere in campo contro il Genoa. Gara poi vinta 3-2 dalla Lazio, ma senza l'aiuto del proprio capitano.

    Il club capitolino aveva poi comunicato che "a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell`addome.

    L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

    Inizialmente i tempi di recupero erano stati stimati in un mese circa, con rientro in campo programmato dunque per l'inizio di marzo.

  • RIENTRO ANTICIPATO

    A svelare come il rientro in gruppo, e quindi in campo, di Zaccagni potesse essere anticipato rispetto alle previsioni iniziali era stato Sarri prima di Juventus-Lazio di domenica 8 febbraio:

    "Deve fare un controllo settimana prossima, ha ancora dolore. È un infortunio strano per un calciatore, ma purtroppo è abbastanza serio. C’è la speranza di recuperarlo prima rispetto alla diagnosi iniziale".

    La speranza si è dunque tramutata in realtà: Zaccagni è tornato in gruppo ben prima dell'inizio di marzo e con una decina di giorni d'anticipo si è rimesso a disposizione di Sarri. Che ora avrà un'arma in più da gestire, già sabato a Cagliari.

