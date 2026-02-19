Zaccagni in gruppo prima del previsto: titolare o no, la sua gestione per Cagliari-Lazio e per le prossime partite

A Formello si è rivisto Mattia Zaccagni. E questa, considerando l'importanza e la leadership del proprio capitano, è naturalmente la miglior notizia possibile sia per la Lazio che per Maurizio Sarri.

Una ventina di giorni dopo il sorgere dell'infortunio che lo aveva mandato ko alla fine di gennaio, Zaccagni è tornato a lavorare in gruppo assieme al resto della rosa biancoceleste. Dunque può considerarsi pienamente recuperato e a disposizione.

Come sarà la sua gestione, con particolare riferimento a Cagliari-Lazio e alle partite successive? La situazione dopo il rientro in gruppo.