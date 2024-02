Youth League, Milan-Sporting Braga dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan di Abate affronta lo Sporting Braga nei quarti del torneo giovanile: in palio i quarti contro i pari età del Lipsia o Real Madrid.

Torna febbraio e torna l'Europa, anche per i più piccoli. In Youth League è pronto a tornare in campo il Milan di Abate, la formazione Under 19 rossonera, per affrontare i pari età portoghesi dello Sporting Braga negli ottavi di finale a gara secca.

Dopo il pari contro l'Inter capolista in campionato, un 1-1 firmato Camarda, i giovani Diavoli vogliono continuare a spingere: in Primavera 1, dove al quinto posto stanno cercando di non perdere il treno per i playoff Scudetto, non vincono da tre partite e hanno raccolto un solo successo nelle ultime sette.

L'articolo prosegue qui sotto

Momento opposto per il Braga, reduce da due vittorie su due nelle prime gare dei suoi playoff dopo il secondo posto nella regular season. Le vittorie di fila totali dei portoghesi sono quattro, tra cui quella in casa del Partizan nei playoff di Youth League: 7 goal fatti e 2 subiti nel periodo, dopo il ko shock per 5-1 in casa del Ferreira (in 10 uomini dal 20') in campionato. Una formazione che può avere amnesie ma che sa il fatto suo, da non sottovalutare affatto.

Di seguito tutto su Milan-Sporting Braga di Youth League: quando, dove e come vedere la partita in diretta tv in streaming e le probabili formazioni.