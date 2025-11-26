Yildiz è l'unico imprescindibile della Juventus: prestazione totale dalla panchina, Spalletti non può fare a meno di lui

La gara di Bodo ci ha confermato che Yildiz è uno dei pochi giocatori di cui la Juventus non può proprio fare a meno: giocarle tutte e sempre dal 1' è semplicemente controproducente in termini di dispendio fisico e mentale, ma nel caso del turco il turnover resta un aspetto ai limiti del marginale.

Finora, a parte la trasferta di Cremona saltata per infortunio, è sempre sceso in campo: oltre alla sfida in Norvegia, Yildiz era subentrato dalla panchina anche in occasione del match perso all'Olimpico contro la Lazio il 26 ottobre, costato la panchina a Igor Tudor.

In quella circostanza non era riuscito a cambiare l'inerzia dell'incontro, a differenza di ieri in cui ha messo a ferro e a fuoco la malcapitata difesa norvegese.