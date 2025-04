Yildiz squalificato per due giornate dopo l'espulsione in Juventus-Monza: salterà Bologna e Lazio

La gomitata a Bianco costa due partite a Yildiz: la Juventus senza il suo numero 10 nel momento decisivo della stagione.

Erano ore di attesa in casa Juventus per conoscere l'entità della squalifica di Kenan Yildiz, espulso per rosso diretto a fine primo tempo nella gara contro il Monza per una gomitata ai danni di Alessandro Bianco.

É arrivata in giornata come da programma la decisione del giudice sportivo che ha deciso di squalificare il numero 10 bianconero per due partite. Una sanzione che non sorprende.

Igor Tudor perde quindi uno dei suoi giocatori più importanti in un momento più importante della stagione con lo scontro diretto contro il Bologna alle porte e quello successivo contro la Lazio.