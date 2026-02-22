Yildiz recupera per Juventus-Galatasaray? Le condizioni del turco in vista di Champions League e Roma

In tre settimane si è ribaltato di nuovo il mondo in casa Juventus.
Dal 4-1 al Tardini contro il Parma, che sembrava aver certificato un momento d’oro, sono arrivate soltanto delusioni: dall’eliminazione in Coppa Italia ai punti persi in campionato, fino alla pesante sconfitta in Turchia contro il Galatasaray in Champions League.
A tenere in ansia l’ambiente bianconero ci sono anche le condizioni di Yildiz, uscito dolorante dall’ultima gara persa in casa contro il Como, a pochi giorni dal doppio impegno contro i turchi per il ritorno dei playoff e contro la Roma nello scontro diretto di domenica 1 marzo.