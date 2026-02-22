Yildiz recupera per Juventus-Galatasaray? Le condizioni del turco in vista di Champions League e Roma

Il giocatore più decisivo della rosa sta attraversando, come la squadra, un momento complicato.

Yildiz appare in flessione e forse avrebbe bisogno di rifiatare, ma è difficile immaginare una Juventus senza di lui.

Il numero 10 non prende parte a una rete dal 25 gennaio: un mese senza goal né assist. Numeri che possono essere fisiologici per molti, ma che fanno rumore se riferiti al talento turco, punto di riferimento dell’attacco bianconero.