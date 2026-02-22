Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Kenan Yildiz Luciano Spalletti JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Yildiz recupera per Juventus-Galatasaray? Le condizioni del turco in vista di Champions League e Roma

Il numero 10 bianconero è uscito acciaccato dalla sfida casalinga contro il Como: tengono banco le sue condizioni in vista dei match cruciali contro Galatasaray e Roma.

Pubblicità

In tre settimane si è ribaltato di nuovo il mondo in casa Juventus.

Dal 4-1 al Tardini contro il Parma, che sembrava aver certificato un momento d’oro, sono arrivate soltanto delusioni: dall’eliminazione in Coppa Italia ai punti persi in campionato, fino alla pesante sconfitta in Turchia contro il Galatasaray in Champions League.

A tenere in ansia l’ambiente bianconero ci sono anche le condizioni di Yildiz, uscito dolorante dall’ultima gara persa in casa contro il Como, a pochi giorni dal doppio impegno contro i turchi per il ritorno dei playoff e contro la Roma nello scontro diretto di domenica 1 marzo.


  • LE CONDIZIONI DI YILDIZ: COSA SI È FATTO

    Ottantatré minuti: tanto è durata la partita di Yildiz contro il Como prima di lasciare spazio ad Adzic.

    Arrivato a bordocampo con una smorfia di dolore, breve colloquio con l’allenatore e subito ghiaccio sul polpaccio sinistro.

    Se si tratta di una semplice botta o di qualcosa di più serio lo diranno gli esami strumentali. Nel frattempo, però, la preoccupazione resta.

    • Pubblicità

  • ALTRA SETTIMANA CRUCIALE: PRIMA IL GALATASARAY, POI LA ROMA

    Nemmeno il tempo di rifiatare che la Juventus deve preparare un altro snodo decisivo.

    Dopo il 5-2 dell’andata è difficile pensare a una rimonta contro il Galatasaray, ma la storia del club impone quantomeno di provarci.

    Archiviato l’impegno europeo, i bianconeri voleranno nella Capitale per affrontare la Roma in uno scontro diretto fondamentale in chiave Champions League.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA YILDIZ? CI SARÀ CONTRO GALATASARAY E ROMA?

    Il nodo principale ora riguarda la gestione del numero 10.

    Se si tratta di una contusione, Spalletti dovrà decidere se rischiarlo già contro il Galatasaray. 

    In caso contrario, potrebbe optare per la prudenza e preservarlo per la sfida contro la Roma, che può pesare enormemente nella corsa al quarto posto.

  • YILDIZ IN AFFANNO: A SECCO DA UN MESE

    Il giocatore più decisivo della rosa sta attraversando, come la squadra, un momento complicato.

    Yildiz appare in flessione e forse avrebbe bisogno di rifiatare, ma è difficile immaginare una Juventus senza di lui.

    Il numero 10 non prende parte a una rete dal 25 gennaio: un mese senza goal né assist. Numeri che possono essere fisiologici per molti, ma che fanno rumore se riferiti al talento turco, punto di riferimento dell’attacco bianconero.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0