Da Thiago Motta a Tudor, senza Yildiz la Juventus non sa vincere: è indispensabile, torna titolare contro il Monza

A Parma l'ennesima conferma: quando Yildiz non gioca titolare la Juventus non vince praticamente mai: un segnale chiaro per il futuro.

Non esistono incedibili ma qualcuno è meno cedibile di altri; questo è ad esempio il caso di Kenan Yildiz. Non solo per le prospettive future e le potenzialità ma già per l'impatto che ha nella Juventus attuale.

Lo dimostra quanto successo in questa stagione visto che quasi ogni volta in cui il classe 2005 è partito fuori, i bianconeri hanno "pagato" la scelta lasciando tanti punti importanti.

Contro il Parma Yildiz era fuori dagli undici per la prima volta da quando è arrivato Igor Tudor e il suo ingresso in campo non è bastato per evitare la sconfitta.

Motivo in più per cui il talento turco è pronto a riprendersi la maglia da titolare che difficilmente lascerà da qui al termine della stagione. E anche per lo stesso club il messaggio che arriva dal campo è chiaro.