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Yildiz JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Yildiz infortunato, salta il Derby: grave problema per Spalletti, il turco non giocherà Torino-Juventus

Serie A
Torino vs Juventus
K. Yildiz
Juventus
Torino

Il giocatore turco ha subito un infortunio durante l'allenamento e non potrà disputare il Derby tra la sua Juventus e il Torino. Montella e la Turchia in ansia.

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Kenan Yildiz non giocherà il Derby. L'attaccante della squadra bianconera, infatti, ha subito un infortunio al polpaccio nell'ultimo allenamento che lo costringerà a guardare Torino-Juventus dalla tribuna: un grave problema per Spalletti, che non potrà contare sul miglior interprete stagionale di Madama.

La partita che potrebbe valere la Champions, o al massimo l'Europa League (dipenderà soprattutto dai risultati degli altri campi) sarà senza Yildiz, il quale fa preoccupare anche Montella e la Turchia.

Il Mondiale è del resto lontano appena tre settimane e solamente gli esami di sabato definiranno quanto il giocatore dovrà rimanere fermo in seguito allo stop rimediato giovedì. Stop che ha portato ai primi esami di routine, dando un esito negativo in vita della stracittadina piemontese.

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-JUVENTUS

    Privo di Yildiz, Spalletti dovrà dunque ridisegnare la sua Juventus per provare a battere il Torino e sperare in un passo falso di Milan, Roma e Como, così da ottenere un posto nella prossima Champions.

    Al posto del turco ci sarà Boga, titolare con Conceicao e McKennie alle spalle dell'unica punta Vlahovic.


    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa

    Squalificati: Maripan | Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Ismajli

    Ballottaggi: Pedersen 55%-Lazaro 45%, Gineitis 55%-Casadei 45%, Zapata 55%-Adams 45%

    JUVENTUS (4–2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Vlahovic. All. Spalletti

    Squalificati: Bremer | Indisponibili: Cabal, Milik, Yildiz

    Ballottaggi: Thuram 55%-Koopmeiners 45%

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  • LA JUVE SENZA YILDIZ

    Classe 2005, imprescindibile della Juventus, Yildiz ha giocato quasi tutte le partite stagionali, chiudendo l'annata con 47 gare, in cui il turco ha segnato 11 goal e fornito 10 assist.

    Quando l'ex Bayern Monaco non è stato presente, la Juventus ha perso la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta per 3-0 venendo eliminata, ma ha anche battuto la Cremonese in campionato per 2-1.

    Per il resto il turco è stato sempre presente, ragion per cui Spalletti si ritroverà a mandare in campo una Juventus 'inedita', visto il ruolo avuto dal suo numero dieci.

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