Yildiz infortunato, salta il Derby: grave problema per Spalletti, il turco non giocherà Torino-Juventus

Kenan Yildiz non giocherà il Derby. L'attaccante della squadra bianconera, infatti, ha subito un infortunio al polpaccio nell'ultimo allenamento che lo costringerà a guardare Torino-Juventus dalla tribuna: un grave problema per Spalletti, che non potrà contare sul miglior interprete stagionale di Madama.
La partita che potrebbe valere la Champions, o al massimo l'Europa League (dipenderà soprattutto dai risultati degli altri campi) sarà senza Yildiz, il quale fa preoccupare anche Montella e la Turchia.
Il Mondiale è del resto lontano appena tre settimane e solamente gli esami di sabato definiranno quanto il giocatore dovrà rimanere fermo in seguito allo stop rimediato giovedì. Stop che ha portato ai primi esami di routine, dando un esito negativo in vita della stracittadina piemontese.