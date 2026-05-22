Yildiz infortunato, salta il Derby: grave problema per Spalletti, il turco non giocherà Torino-Juventus

Classe 2005, imprescindibile della Juventus, Yildiz ha giocato quasi tutte le partite stagionali, chiudendo l'annata con 47 gare, in cui il turco ha segnato 11 goal e fornito 10 assist.

Quando l'ex Bayern Monaco non è stato presente, la Juventus ha perso la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta per 3-0 venendo eliminata, ma ha anche battuto la Cremonese in campionato per 2-1.

Per il resto il turco è stato sempre presente, ragion per cui Spalletti si ritroverà a mandare in campo una Juventus 'inedita', visto il ruolo avuto dal suo numero dieci.