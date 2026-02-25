Yildiz, Bremer, Cristiano Ronaldo e tanta sfiducia: perché la Juventus può sperare nell'impresa contro il Galatasaray e perché no

La Juve, intanto, ritrova Gleison Bremer e Kenan Yildiz. Entrambi erano acciaccati alla vigilia, il brasiliano dopo essere uscito già nel primo tempo della partita d'andata, ma entrambi si sono messi a disposizione di Spalletti, recuperando in tempo per scendere in campo dal primo minuto.

"Yildiz vuole esserci in tutte le maniere, ci tiene a giocare questa sfida - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Oggi ha fatto un allenamento parziale, però quando stava uscendo ha fatto una curva per venire a dirmi 'mister, io ci sono'. Voglio raccontarlo per evidenziare la forza di questo ragazzo". E su Bremer: "Sarà convocato e potrà essere utilizzato nella partita. Anche lui come Yildiz è fatto di quella pasta lì, pasta bianconera".

Bremer ha saltato il Como a causa di un affaticamento, non è ancora al 100% ma ha deciso di stringere i denti. Medesimo discorso per Yildiz, sofferente tra polpaccio e caviglia. La Juve, in pratica, arriva alla sfida con due "rinforzi" dall'infermeria. Il che è un flebile, ma al contempo importante, moto di fiducia verso una serata da dentro o fuori.