Yamal infortunato? Non si è allenato, è a rischio per la finale dei Mondiali? Come sta la stella della Spagna

Sia Lamine Yamal che Pedro Porro sono scesi in campo per l'ultimo allenamento della Spagna, ma non hanno partecipato alla sessione insieme ai compagni.

Entrambi sono usciti acciaccati dalla semifinale contro la Francia e il ct De La Fuente ha preferito tenerli a riposo in via precauzionale per evitare che i loro rispettivi problemi possono aggravarsi.

Quello di Pedro Porro è di natura muscolare, mentre Yamal ha accusato un fastidio alla caviglia.