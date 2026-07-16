Come sta Lamine Yamal? Questa è la domanda che tutti si sono posti dopo che hanno visti le immagini che lo ritraevano a bordo campo durante l'allenamento della Spagna, facendo così scattare un piccolo campanello d'allarme in vista della finale dei Mondiali.
Yamal infortunato? Non si è allenato, è a rischio per la finale dei Mondiali? Come sta la stella della Spagna
PERCHE' YAMAL NON SI E' ALLENATO
Sia Lamine Yamal che Pedro Porro sono scesi in campo per l'ultimo allenamento della Spagna, ma non hanno partecipato alla sessione insieme ai compagni.
Entrambi sono usciti acciaccati dalla semifinale contro la Francia e il ct De La Fuente ha preferito tenerli a riposo in via precauzionale per evitare che i loro rispettivi problemi possono aggravarsi.
Quello di Pedro Porro è di natura muscolare, mentre Yamal ha accusato un fastidio alla caviglia.
COME STA YAMAL, PAURA PER LA FASCIATURA
La cosa che ha fatto preoccupare maggiormente è stato vedere una fasciatura sulla coscia sinistra, la stessa che Yamal si era infortunato prima dei Mondiali e che lo ha costretto ad entrare soltanto a gara in corso contro Capo Verde all'esordio.
Yamal ci ha messo un po' a tornare in condizione e proprio quando sembrava essere tornato praticamente al 100%, ecco spuntare una fasciatura che inevitabilmente qualche preoccupazione l'ha data.
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YAMAL RECUPERA PER LA FINALE?
Ad oggi, però, non c'è nessun tipo di allarme da parte dello staff medico della Nazionale spagnola.
Yamal dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente già nella giornata di domani e non avere dunque problemi a recuperare in tempo per la finale di domenica.
La Spagna lo sta gestendo e non vuole sovraccaricarlo di lavoro. L'obiettivo è che arrivi in piena forma per l'appuntamento più importante della sua carriera.
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