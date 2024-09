Yamal brilla ancora con la Spagna: numeri da urlo per il gioiello di 17 anni del Barcellona

Assist a Joselu nel poker con la Svizzera e numeri impressionanti con la Roja: viaggia a una media di una contribuzione ogni 86 minuti.

Archiviato il pareggio contro la Serbia, la Spagna campione d'Europa torna a ruggire in Nations League travolgendo la Svizzera con un roboante 4-1.

Nonostante gli oltre 70 minuti in inferiorità numerica per il rosso a Le Normand, la Roja è stata trascinata dai goal di Joselu e Ferran Torres, ma soprattutto dalla doppietta di Fabian Ruiz.

Chi non è riuscito a trovare la via del goal è sicuramente Lamine Yamal, ma la prestazione del gioiello del Barcellona è stata ancora una volta straordinaria, condita da un assist per lo 0-1 targato Joselu, che gli ha consentito di aggiornare i suoi numeri già di per sé impressionanti.