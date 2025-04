Il futuro di Florian Wirtz potrebbe essere al Real con Xabi Alonso, ma occhio alla concorrenza spietata del Bayern.

Florian Wirtz sta per vivere un'estate decisiva. Oltre ai top club europei come il Real Madrid e il Manchester City, anche il Bayern è interessato al 21enne attaccante del Bayer Leverkusen.

Quest'ultimo, tuttavia, non ha fretta di prendere una decisione. Come rivela 'Kicker', la scelta di Wirtz non dipenderà principalmente dalla squadra che sceglierà bensì dall'allenatore e dalle prospettive che gli verranno offerte.