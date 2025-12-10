Pubblicità
Xabi Alonso Pep Guardiola gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Xabi Alonso si sta dimostrando troppo “alla Pep Guardiola”: serve una svolta per poter allenare il Real Madrid

Da pilastro del Real Madrid e grande fedelissimo di José Mourinho, Xabi Alonso non sembrava un acquisto scontato per Pep Guardiola, eppure i due hanno instaurato un ottimo rapporto durante i due anni trascorsi insieme al Bayern Monaco. L’esperienza di Alonso ha aiutato Guardiola a vincere due titoli di Bundesliga, mentre il centrocampista assimilava nuove informazioni in vista della sua futura carriera da allenatore.

La carriera da calciatore di Alonso è stata praticamente l’apprendistato perfetto per passare alla carriera di allenatore, poiché ha lavorato sotto alcune delle personalità più importanti del calcio, ognuna con il proprio stile unico. I suoi cinque anni al Liverpool li ha trascorsi con Rafa Benitez, l’architetto tattico. Il lungo periodo al Real Madrid lo ha visto lavorare con tre allenatori molto diversi tra loro: Manuel Pellegrini, Mourinho e Carlo Ancelotti. Ha concluso la carriera lavorando per due anni sotto il maestro del gioco posizionale moderno, Guardiola, prima di un’ultima stagione che lo ha nuovamente visto insieme ad Ancelotti.

Guardiola ha subito capito che Alonso era destinato a una carriera di successo in panchina, commentando: ‘Ogni singolo allenatore che ha avuto il meraviglioso piacere di allenare Xabi come calciatore sapeva senza ombra di dubbio che sarebbe diventato un allenatore’. L’esperienza accanto a Guardiola è stata chiaramente un periodo di grande apprendimento per Alonso.

‘Ho imparato molto nei tre anni al Bayern,’ ha detto. ‘Avevo 32 anni, avevo già fatto molto della mia carriera, ma in due o tre anni ho imparato tantissimo.’

Il periodo di Alonso con Guardiola lo ha evidentemente aiutato ad avere successo al Bayer Leverkusen, dove ha interrotto l’egemonia di undici anni del Bayern in Bundesliga e ha conquistato la DFB-Pokal durante una stagione interna senza sconfitte. Tuttavia, non lo ha necessariamente preparato al meglio per la vita al Real Madrid. E una sconfitta contro il suo "maestro" potrebbe costargli caro.

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    UNA SPIRALE DISCENDENTE

    Il mentore di Guardiola come allenatore fu Johan Cruyff, e nella sua primissima stagione come tecnico del Barça B si rivolse al leggendario olandese per un dilemma: i suoi due migliori giocatori lo stavano minando. Il messaggio di Cruyff fu chiaro: “Liberatene”. Guardiola seguì il consiglio di Cruyff e la sua squadra, dopo un inizio incerto, si lanciò verso il titolo.

    Alonso si è trovato di fronte a un dilemma simile con Vinicius Jr. Secondo The Athletic, il dissidio tra Alonso e l’attaccante brasiliano è iniziato durante il Mondiale per Club, quando Vinicius si infuriò con il tecnico per essere stato schierato sul suo lato meno favorevole, quello destro, nella sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain in semifinale.

    La tensione tra giocatore e allenatore è esplosa a ottobre, dopo la reazione furiosa del brasiliano alla sostituzione verso la fine del Clasico vinto contro il Barcellona. Vinicius pubblicò poi su X una lettera di scuse rivolte a “tutti i madridisti, ai miei compagni di squadra, al club e al presidente”. Significativamente, non si scusò con Alonso. Nonostante ciò, Vinicius fu schierato titolare nella partita successiva del Real Madrid contro il Valencia.

    I Blancos vinsero facilmente 4-0, ma da lì iniziarono i problemi. Persero a Liverpool, pareggiarono tre gare consecutive di campionato contro Rayo Vallecano, Elche e Girona, e poi riuscirono a superare a fatica l’Olympiacos. Vinsero agevolmente 3-0 contro l’Athletic Club nella loro miglior prestazione stagionale, per poi cadere nuovamente domenica, in una partita nervosa contro il Celta Vigo in casa.

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    DOMANDE INCESSANTI SU VINICIUS E SUL FUTURO

    Il trattamento indulgente riservato da Alonso a Vinicius, è stato menzionato due volte durante la conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il City. Nonostante l’allenatore non abbia preso provvedimenti contro Vinicius, il giocatore sembrerebbe ancora furioso con il suo tecnico e ha deciso di rinviare le trattative per il rinnovo del contratto fino all’estate, quando Alonso potrebbe non essere più alla guida.

    Alonso è apparso sorpreso quando gli è stato chiesto se si pentisse di aver sostituito Vinicius nell’El Clasico. “Non so cosa voglia dire la domanda. È stata una decisione presa sul momento e adesso siamo in un altro momento.”

    Non è stata l’unica domanda scomoda a cui ha dovuto rispondere: le domande dei giornalisti presenti spaziavano da “Hai il sostegno dell’intera squadra?” a “Ti senti solo?” e “Come fai a gestire tutte queste voci sul tuo futuro?”. Insomma, un periodo tutt'altro che facile per lui.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BAYERN-MUNICH-TRAININGAFP

    "SI CREDE GUARDIOLA"

    La frattura con Vinicius sarebbe solo la punta dell’iceberg per quanto riguarda il rapporto di Alonso con i giocatori. Un altro articolo di The Athletic racconta come, poco dopo aver preso il comando della squadra, Alonso avesse detto ai suoi giocatori che avrebbero dovuto correre di più e lavorare più duramente. Lo staff di Alonso aveva parlato di “molte cattive abitudini” radicate sotto Ancelotti, e il nuovo allenatore ha stabilito un nuovo insieme di regole per la squadra, sottolineando l’importanza della puntualità e del mantenimento dell’intensità negli allenamenti.

    L’approccio pratico e diretto di Alonso contrastava nettamente con quello di Ancelotti, che partecipava raramente alle sedute di allenamento, delegandole ad altri membri dello staff. E questo ha infastidito molti giocatori, molti dei quali avevano vinto più volte La Liga e la Champions League.

    La frase più pesante riportata nell’articolo proviene da una fonte vicina a un giocatore: “Si crede Pep Guardiola, ma per ora è solo Xabi.”

  • FBL-EUR-C1-ESP-NED-REALMADRID-AJAXAFP

    LA PANCHINA DEL REAL MADRID SCOTTA

    La verità è che anche Guardiola, mettendo da parte il suo passato da giocatore e allenatore del Barcellona, faticherebbe alla guida del Real Madrid. Il club non è mai stato un porto sicuro per i tecnici. È una squadra che ha licenziato ripetutamente allenatori vincendo La Liga o la Champions League, talvolta già il giorno successivo al trionfo.

    Mentre il Barcellona venerava Cruyff, Guardiola e, per qualche anno, anche Frank Rijkaard, il Real preferisce allenatori più concreti. È per questo che Mourinho, la vera rockstar del mondo del management calcistico, risultò una figura così divisiva nella capitale spagnola. Alla fine della sua turbolenta esperienza, Alonso e Álvaro Arbeloa erano gli unici alleati rimasti al portoghese, dopo le tensioni con Sergio Ramos, Iker Casillas e Cristiano Ronaldo.

    Pur essendo stati acerrimi rivali quando guidavano i club più importanti di Spagna per tre anni e spesso descritti come opposti assoluti, Alonso riteneva che Mourinho e Guardiola non fossero poi così diversi. Nel 2016 dichiarò: “Sono entrambi molto simili: lavoratori instancabili e estremamente ambiziosi. Sul piano calcistico hanno approcci e stili diversi, ma entrambi trasmettono enorme carisma e leadership.”

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    L'ETERNO DILEMMA DI FLORENTINO PEREZ

    Florentino Pérez ha trascorso la maggior parte dei suoi oltre vent’anni da presidente del Real Madrid cambiando idea sul fatto che l’allenatore del club debba o meno possedere carisma e leadership. Si stancò di Vicente del Bosque nonostante avesse vinto due titoli di La Liga e due Champions League in meno di quattro anni. Dopo l’esonero di Del Bosque seguì un digiuno di quattro anni senza vincere il campionato.

    Fabio Capello, un disciplinatore tradizionale e severo, interruppe l’attesa per un titolo di campionato, ma fu licenziato perché il suo calcio era considerato troppo noioso. Manuel Pellegrini, invece, propose un gioco entusiasmante ma fu percepito come privo di carisma. Arrivò poi Mourinho, la cui mentalità del “vincere a tutti i costi” galvanizzò una parte dei tifosi ma ne alienò un’altra.

    Ancelotti pose fine ai 12 anni di attesa per vincere un’altra Champions League, ma il suo primo periodo durò solo due anni, al termine dei quali fu considerato troppo permissivo. Arrivò quindi Benítez, che cercò di dare consigli a Ronaldo sui goal e a Luka Modric sui passaggi. Fu esonerato cinque mesi dopo l’inizio della stagione e sostituito da Zinedine Zidane.

  • Real Madrid's defender Sergio Ramos (L)AFP

    "IL RISPETTO NON SI IMPONE, SI GUADAGNA"

    Zidane vinse un’incredibile serie di tre Champions League consecutive, ma, proprio come accadde con Ancelotti, c’era il sospetto che fosse troppo permissivo con i giocatori, e si dimise due volte, la seconda volta dopo critiche incessanti. Naturalmente, fu sostituito da Ancelotti, che vinse altri due titoli di La Liga e altre due Champions League. Il ciclo che alterna allenatori prosegue con l’arrivo di Alonso, e il suo regno sembra seguire uno schema prevedibile.

    Se Pérez sembra ancora indeciso sul profilo di allenatore più adatto, i giocatori non hanno mai avuto dubbi. Vengono in mente le parole di Ramos dopo la pesante sconfitta per 5-1 al Camp Nou nel 2018. Julen Lopetegui stava per essere esonerato e si credeva che Antonio Conte fosse in arrivo, ma Ramos fece un argomento convincente contro il tecnico italiano.

    “Il rispetto si guadagna, non si impone,” dichiarò Ramos. “Il modo in cui un allenatore tratta i giocatori è molto più importante della sua conoscenza tecnica.” Pérez ascoltò, affidandosi temporaneamente all’ex giocatore Santiago Solari prima di convincere Zidane a tornare.

    Alonso sta ricevendo un duro promemoria: gli allenatori che vogliono strafare non sono benvenuti al Real Madrid. Per quanto Alonso possa aver imparato da Guardiola, Ramos potrebbe insegnargli molto di più su come muoversi in questo lavoro così delicato.

