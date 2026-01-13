Pubblicità
Thomas Hindle

La lezione Real inflitta Xabi Alonso: al Bernabeu 'comandano' i calciatori

Xabi Alonso lascia il Real Madrid dopo soli otto mesi alla guida della squadra, avendo imparato a proprie spese che i giocatori saranno sempre le figure più potenti nello spogliatoio del Bernabeu.

L'immagine finale di Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid - e che racconta la storia del suo periodo alla guida del Bernabeu - è stata quella di qualcun altro che gli diceva cosa fare. Dopo la sconfitta di domenica nella Supercopa de Espana contro il Barcellona, Alonso ha fatto cenno ai suoi giocatori di fare il saluto d'onore agli avversari vittoriosi mentre questi andavano a ritirare il trofeo. Kylian Mbappe, però, non ne voleva sapere e ha insistito affinché i suoi compagni seguissero il suo esempio. Così hanno fatto, e lo stesso ha fatto Alonso.

Questo è il Real Madrid in miniatura. Alonso, l'allenatore, puntava tutto sullo spirito di squadra, sull'unità, sul fare la cosa giusta come gruppo sportivo. È un uomo di principi, e quello era uno dei più fondamentali: trattare gli avversari con rispetto. Ma quando si gestisce un gruppo di Galacticos, individui che si considerano più grandi del proprio stemma, figuriamoci di quello degli avversari, quei principi devono essere messi da parte.

Nel 2026, i giocatori hanno ragione. Mbappé, come Vinicius Jr e Jude Bellingham, sono ora più grandi di qualsiasi club, di qualsiasi maglia e certamente di qualsiasi allenatore. Questi uomini sono tutti marchi di successo che Alonso ha cercato, con un fallimento piuttosto coraggioso, di trattare come calciatori.

Alonso è un allenatore davvero eccellente che ha dimostrato, in un periodo di grande successo al Bayer Leverkusen, di essere uno dei tattici più efficaci del calcio. Dategli la squadra giusta, piena di giocatori più desiderosi e, francamente, più allenabili, e potrà fare miracoli. Con ogni probabilità, approderà in un posto dove avrà la possibilità di dimostrare che il suo periodo in Germania non è stato un caso.

Ma per questo Real Madrid, era l'allenatore sbagliato fin dall'inizio. Il Real Madrid è, in mancanza di un termine migliore, ingestibile. Non può essere trasformato in una squadra di calciatori moderni, che praticano un calcio ad alta intensità alla Pep Guardiola e che si accontentano di un'interpretazione del gioco basata sul lavoro di squadra. Al contrario, è un insieme di individui a cui bisogna dare le idee giuste e una figura autoritaria che li tenga in riga.

Alonso non è così, ed è stato alla fine superato dal Galacticismo che domina il Bernabeu.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALONSOAFP

    INIZIO INCORAGGIANTE

    È importante ricordare che quando Alonso ha assunto l'incarico c'era grande entusiasmo. Si pensava che sarebbe diventato allenatore del Real Madrid o del Liverpool al termine del suo mandato al Leverkusen, e mentre il Liverpool ha preso un'altra direzione con Arne Slot dopo le dimissioni di Jurgen Klopp, il Real Madrid ha colto l'attimo quando ha deciso di separarsi da Carlo Ancelotti.

    Le prime sensazioni erano positive. Alla conferenza stampa di presentazione, Alonso ha detto tutte le cose giuste. Ha parlato del suo profondo legame con il "madridismo", ha girato il video di presentazione davanti alla "Decima", la decima Coppa dei Campioni vinta dai Blancos mentre lui era in squadra, e ha ammesso di essere stato in contatto con Ancelotti, affermando che il Real Madrid sarebbe stato molto interessante da vedere.

    "Voglio che chi ci guarda dica: 'Questa è la squadra che mi piace', che la gente vada allo stadio per divertirsi", ha detto.

    I tifosi del Real Madrid avevano forse perso un po' il loro legame con il club durante gli ultimi giorni di Ancelotti come allenatore. Il Real Madrid non stava vincendo molto, mentre il Barcellona conquistava il titolo e arrivava a un passo dalla finale di Champions League grazie al miracolo dell'Inter. Il Real Madrid doveva affrontare la dura realtà di essere non solo il secondo miglior club del proprio campionato, cosa difficile da accettare, ma anche molto indietro nella gerarchia europea.

    Alonso era lì per cambiare le cose e ha affermato di comprendere profondamentecosa significasse assumere la guida del club.

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    I PRIMI PROBLEMI

    Era il 27 maggio e, due settimane dopo, il Real Madrid ha mandato Alonso e i suoi giocatori negli Stati Uniti per il Mondiale per club. Col senno di poi, quell'incarico avrebbe dovuto essere affidato a qualcun altro, dato che, secondo quanto riferito, Alonso voleva prendere le redini della squadra dopo la competizione.

    Il motivo era evidente. Il Real Madrid sembrava esausto negli Stati Uniti e Alonso era un po' incostante nei suoi piani. La sua squadra sembrava e giocava come quella di Ancelotti, anche se senza Mbappé, che ha saltato le prime quattro partite della squadra a causa di un'influenza intestinale. Neanche Vinicius Jr è mai riuscito a dare il meglio di sé, così come il nuovo acquisto Trent Alexander-Arnold, per il quale il Real Madrid aveva pagato 10 milioni di euro affinché potesse essere liberato dal Liverpool con un mese di anticipo. Rodrygo, nel frattempo, è riuscito a malapena a lasciare la panchina.

    Il Real Madrid è stato infine sconfitto da un brillante Paris Saint-Germain in semifinale. Dopo quella partita, Alonso ha osservato che questo Real Madrid non era davvero la sua squadra e che lui stava semplicemente supervisionando la fine del regno di Ancelotti. Il vero lavoro, ha promesso, sarebbe iniziato una volta che i giocatori fossero tornati dalle vacanze.

  • Alonso MbappeGetty

    MODIFICHE TATTICHE

    Era chiaro che Alonso voleva allenare. Dopotutto, è quello che gli riesce meglio. Certo, può fare tutto il rumore possibile sul fatto di essere un manager e motivare i suoi giocatori, ma nel profondo del suo cuore, Alonso è il regista che vedeva il gioco molto più facilmente di tutti gli altri. Crede nel gioco di posizione, nel pressing senza palla e nel mettere insieme i giusti schemi di costruzione. Certo, le sue squadre sono fluide ed è in grado di cambiare in base ai talenti disponibili, ma Alonso aveva anche bisogno che i principali giocatori del Real Madrid cambiassero atteggiamento.

    Forse con riluttanza, ha scelto di giocare con un 4-3-3 con Mbappé al centro, anche se Rodrygo ha faticato a rientrare in formazione, con Arda Guler o il giovane Franco Mastantuono largamente preferiti al brasiliano sulla destra. E mentre era un sistema che permetteva a Mbappé di segnare spesso e a Guler di instaurare un forte feeling con il capitano francese, gli altri faticavano a esprimersi al meglio delle loro capacità.

    Privo di Luka Modric e ancora senza un sostituto di Toni Kroos, il centrocampo a rotazione non è mai riuscito a capire dove posizionarsi esattamente, e di conseguenza si sono creati buchi ovunque, consentendo al Real Madrid di essere colpito troppo facilmente in contropiede. Gli avversari organizzati che sono riusciti a fermare il potente attacco del Real Madrid, in particolare il Manchester City e il Liverpool in Champions League, hanno avuto vita abbastanza facile.

    Naturalmente, in un certo senso, Alonso ha commesso degli errori tattici. Al Leverkusen era un fedele sostenitore del 3-4-2-1 che utilizzava due creativi numeri 10 e un centravanti il cui compito principale era quello di collegare il gioco piuttosto che segnare gol. Gran parte della creatività di quelle squadre proveniva dalle fasce, qualcosa che chiaramente manca ai Blancos, soprattutto con Alexander-Arnold che finora ha trascorso la maggior parte del suo tempo al Bernabeu in infermeria. C'era una via di mezzo da trovare, ma Alonso non è mai riuscito a individuarla.

  • xabi alonso viniciusGetty Images

    DINAMICHE NELLO SPOGLIATOIO

    Ciò che ha compromesso Alonso, tuttavia, è stata la sua incapacità di controllare gli ego che dominano lo spogliatoio del Real Madrid.

    Si è parlato molto dell'incidente tra Vinicius e Alonso durante il Clásico di ottobre. Il brasiliano era visibilmente arrabbiato per essere stato sostituito e si è lamentato con il suo allenatore prima di precipitarsi nel tunnel. Questo non era necessariamente un comportamento nuovo da parte di Vinicius, che spesso era entrato in conflitto con Ancelotti, anche quando era in forma da Pallone d'Oro, ma ha portato a voci secondo cui l'attaccante si sarebbe rifiutato di avviare trattative contrattuali (il suo attuale contratto scade nel 2027) finché Alonso fosse rimasto al comando.

    Alonso non ha mai dato a Vinicius totale libertà in attacco e lo ha costantemente sostituito durante le partite, cosa che ha fatto infuriare l'ex talento del Flamengo. Per quel che vale, le prestazioni di Vinicius non sono state abbastanza buone da oltre un anno e il suo gol nella finale di Supercopa di domenica ha posto fine a un digiuno di 18 partite.

    Nel frattempo, Mbappé ha segnato gol a ripetizione. Il suo lavoro senza palla lasciava ancora molto a desiderare, ma ha volutamente mantenuto un ruolo più centrale piuttosto che spostarsi sulla sinistra come spesso faceva durante la sua stagione d'esordio in Spagna. Il risultato sono stati 29 gol in 25 partite in tutte le competizioni, che lo hanno portato tra i favoriti per il Pallone d'Oro.

    Quella che doveva essere una stagione all'insegna dell'armonia si è invece trasformata in una lotta di potere. Alonso si è schierato con Mbappé, mentre Vinicius ha avuto il sostegno di Florentino Perez e della dirigenza del Real Madrid. Per non parlare delle difficoltà di Rodrygo o dei presunti problemi con Bellingham che hanno dominato le pagine sportive dei giornali spagnoli.

  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    PASSI FALSI E GAP COL BARCELLONA

    Tutto questo non avrebbe avuto importanza se i risultati fossero stati buoni, e per un certo periodo lo sono stati. Quando il Real Madrid ha battuto il Barcellona al Bernabeu in ottobre, ha conquistato cinque punti di vantaggio in testa alla Liga, dopo aver vinto anche tutte e tre le partite iniziali della Champions League.

    La sconfitta ad Anfield 10 giorni dopo, tuttavia, ha dato il via a una serie di otto partite in cui il Real Madrid ha vinto solo due volte, perdendo terreno sia in campionato che in Europa. Ora si trova a quattro punti dal Barcellona a metà campionato, mentre le vittorie contro Monaco e Benfica gli garantiranno un posto negli ottavi di finale della Champions League senza dover passare dai play-off. Il Real Madrid è ancora in corsa in tre competizioni, anche se non è il favorito per la vittoria finale in nessuna di esse.

    Tuttavia, a Madrid, le prestazioni e le percezioni possono contare molto più dei risultati. Dopotutto, ci sono stati allenatori licenziati per non aver vinto abbastanza campionati. Ma quando sia i risultati che le prestazioni sono al di sotto della media, è allora che iniziano i veri problemi.

    All'approssimarsi della finale di Supercopa di domenica, si aveva la sensazione che Alonso avesse bisogno di una vittoria. Le notizie dell'epoca suggerivano che avrebbe mantenuto il posto indipendentemente dal risultato, ma l'atmosfera era comunque minacciosa e la sconfitta per 3-2 ha praticamente riassunto tutto ciò che non va nel Real Madrid in questo momento. La squadra ha segnato un gol eccellente con Vinicius e Gonzalo Garcia ne ha realizzato un altro, ma ha subito tre gol che avrebbero potuto essere evitati.

    La cosa peggiore è che questo è successo contro il Barcellona, che con la vittoria si è assicurato due Supercoppe consecutive, il trofeo più importante tra quelli meno importanti. Che sia stato Alonso o il Real Madrid a prendere la decisione finale sul suo futuro, la situazione era diventata insostenibile.

  • FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP

    E ADESSO?

    Quello che succederà ora è complicato praticamente per tutti tranne che per Alonso, che inevitabilmente uscirà da questi otto mesi con la sua reputazione quasi intatta. Ha cercato di rimanere fedele ai suoi principi, ma alla fine è stato masticato e sputato dallo spogliatoio del Real Madrid, notoriamente volubile.

    Ricordiamo che questa è una squadra che alla fine non è riuscita a gestire Zinedine Zidane e Ancelotti. Pertanto, Alonso troverà un nuovo lavoro, molto probabilmente la prossima estate. Il Manchester United è già alla ricerca di un nuovo allenatore e non sarebbe una sorpresa se Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham e persino il PSG si unissero a loro per vari motivi.

    Non fatevi illusioni, intenzionalmente o meno, i giocatori del Real Madrid hanno fatto licenziare Alonso. Certo, possono pubblicare messaggi di ringraziamento sui social media e dire le cose giuste nelle interviste, ma questo è un gruppo che ha più potere dell'uomo in panchina. Sono loro i veri responsabili, e Alvaro Arbeloa, che sarà il prossimo, dovrà trovare un modo per gestirlo.

    Tutto sembra richiedere una revisione. Ci sono troppe stelle qui e nessun allenatore in grado di tenerle a freno. Il Real Madrid crede di essere un club speciale, in grado di superare le convenzioni normali. Ma ora, dopo aver costretto uno dei migliori allenatori al mondo a lasciare il club, questa convinzione potrebbe iniziare a fare più male che bene.

