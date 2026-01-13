La lezione Real inflitta Xabi Alonso: al Bernabeu 'comandano' i calciatori

L'immagine finale di Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid - e che racconta la storia del suo periodo alla guida del Bernabeu - è stata quella di qualcun altro che gli diceva cosa fare. Dopo la sconfitta di domenica nella Supercopa de Espana contro il Barcellona, Alonso ha fatto cenno ai suoi giocatori di fare il saluto d'onore agli avversari vittoriosi mentre questi andavano a ritirare il trofeo. Kylian Mbappe, però, non ne voleva sapere e ha insistito affinché i suoi compagni seguissero il suo esempio. Così hanno fatto, e lo stesso ha fatto Alonso.

Questo è il Real Madrid in miniatura. Alonso, l'allenatore, puntava tutto sullo spirito di squadra, sull'unità, sul fare la cosa giusta come gruppo sportivo. È un uomo di principi, e quello era uno dei più fondamentali: trattare gli avversari con rispetto. Ma quando si gestisce un gruppo di Galacticos, individui che si considerano più grandi del proprio stemma, figuriamoci di quello degli avversari, quei principi devono essere messi da parte.

Nel 2026, i giocatori hanno ragione. Mbappé, come Vinicius Jr e Jude Bellingham, sono ora più grandi di qualsiasi club, di qualsiasi maglia e certamente di qualsiasi allenatore. Questi uomini sono tutti marchi di successo che Alonso ha cercato, con un fallimento piuttosto coraggioso, di trattare come calciatori.

Alonso è un allenatore davvero eccellente che ha dimostrato, in un periodo di grande successo al Bayer Leverkusen, di essere uno dei tattici più efficaci del calcio. Dategli la squadra giusta, piena di giocatori più desiderosi e, francamente, più allenabili, e potrà fare miracoli. Con ogni probabilità, approderà in un posto dove avrà la possibilità di dimostrare che il suo periodo in Germania non è stato un caso.

Ma per questo Real Madrid, era l'allenatore sbagliato fin dall'inizio. Il Real Madrid è, in mancanza di un termine migliore, ingestibile. Non può essere trasformato in una squadra di calciatori moderni, che praticano un calcio ad alta intensità alla Pep Guardiola e che si accontentano di un'interpretazione del gioco basata sul lavoro di squadra. Al contrario, è un insieme di individui a cui bisogna dare le idee giuste e una figura autoritaria che li tenga in riga.

Alonso non è così, ed è stato alla fine superato dal Galacticismo che domina il Bernabeu.