Ufficiale, Xabi Alonso lascia il Real Madrid: il nuovo allenatore delle Merengues è Arbeloa

Il nuovo allenatore del Real Madrid, come detto, è Alvaro Arbeloa. Ex terzino, compirà 43 anni il 17 gennaio e attualmente è l'allenatore del Castilla, la filial del Real Madrid, dopo essere subentrato a Raul alla fine di maggio 2025.

"Il Real Madrid - si legge in un altro comunicato - annuncia che Alvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra.

Alvaro Arbeloa è l'allenatore del Castilla da giugno 2025 e dal 2020 ha trascorso l'intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid. Ha allenato la squadra Infantil A nella stagione 2020-2021, vincendo il campionato, la squadra Cadete A nel 2021-2022 e la squadra Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha ottenuto il triplete nel 2022-2023 (Campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il campionato nella stagione 2024-2025.

Da giocatore, Alvaro Arbeloa ha fatto parte del Real Madrid durante uno dei periodi di maggior successo della sua storia. Ha indossato la maglia tra il 2009 e il 2016, collezionando 238 presenze ufficiali. In quel periodo, ha vinto otto titoli: due Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, una Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna.

Con la nazionale spagnola, Alvaro Arbeloa ha vissuto un'epoca storica, vincendo i Mondiali del 2010 in Sudafrica e due Europei (2008 e 2012). Ha collezionato 56 presenze con la Spagna".