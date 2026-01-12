Xabi Alonso 'esonerato', chi allenerà il Real Madrid ora? Da Arbeloa a Maresca, le ultime

La sconfitta nella finale di Supercoppa spagnola è stata decisiva: Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid. Una decisione presa di "comune accordo" secondo quanto riporta il club iberico, nonostante sembri più che altro un esonero fatto e finito. Ora, una nuova era.

Xabi Alonso era stato ingaggiato in estate dopo la separazione con Carletto Ancelotti, che ha scelto il Brasile come nuova tappa della sua carriera, e grazie all'ottimo lavoro svolto con il Bayer Leverkusen. Al Real Madrid le cose non sono andate bene e gli scricchiolii degli ultimi mesi di sono tramutati in addio ufficiale nella serata di lunedì 12 gennaio.

Comincia così una nuova era per il Real Madrid, che dovrà inseguire il Barcellona in campionato e gli ottavi di Champions League con un nuovo allenatore.