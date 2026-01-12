Pubblicità
Arbeloa Real Madrid
Francesco Schirru

Xabi Alonso 'esonerato', chi allenerà il Real Madrid ora? Da Arbeloa a Maresca, le ultime

Il Real Madrid non sarà più guidato da Xabi Alonso, via dopo la sconfitta nella Supercoppa contro il Barcellona: ora si apre un nuovo capitolo per la panchina del team spagnolo.

La sconfitta nella finale di Supercoppa spagnola è stata decisiva: Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid. Una decisione presa di "comune accordo" secondo quanto riporta il club iberico, nonostante sembri più che altro un esonero fatto e finito. Ora, una nuova era.

Xabi Alonso era stato ingaggiato in estate dopo la separazione con Carletto Ancelotti, che ha scelto il Brasile come nuova tappa della sua carriera, e grazie all'ottimo lavoro svolto con il Bayer Leverkusen. Al Real Madrid le cose non sono andate bene e gli scricchiolii degli ultimi mesi di sono tramutati in addio ufficiale nella serata di lunedì 12 gennaio.

Comincia così una nuova era per il Real Madrid, che dovrà inseguire il Barcellona in campionato e gli ottavi di Champions League con un nuovo allenatore.

  • ARBELOA NUOVO ALLENATORE

    Dopo aver annunciato la separazione con Xabi Alonso, il Real Madrid ha confermato che Alvaro Arbeloa sarà il sostituto nell'immediato.

    La voce di una possibile promozione di Arbeloa, tecnico del Real Madrid Castilla, era circolata a dicembre ed ora è divenuta realtà.
    Arbeloa si siederà in panchina per le prossime partite, contro l'Albacete in Coppa del Re e il Levante in campionato, ma non è da escludere che possa guidare il club solamente per un breve periodo in attesa di un tecnico big.

    Attualmente, però, il Real Madrid ha evidenziato semplicemente come Arbeloa sia il "nuovo allenatore della prima squadra".

  • MARESCA DOPO ARBELOA?

    Tra i tifosi c'è chi vorrebbe dare fiducia ad Arbeloa fino alla prossima annata, considerando quanto conosca bene il club e la squadra. Perez, presidente del Real Madrid, potrebbe però puntare su un allenatore di prima fascia che possa vincere subito, lasciando che l'ex giocatore del club torni nella squadra giovanile dopo un breve periodo con Mbappè e compagni.

    In questo senso è stato già fatto il nome di Maresca, che dopo essersi separato dal Chelsea è alla ricerca di una nuova panchina. 

    Si è parlato di Manchester United e Manchester City, ma l'allontanamento di Xabi Alonso e la panchina vacante del Real Madrid potrebbe cambiare la sotria del tecnico italiano. Attualmente, però, non ci sono indicazioni sul possibile ingaggio dell'ex Palermo.

  • ARBELOA RIMANE

    Attualmente non sembrano esserci indicazioni a proposito di un breve periodo di Arbeloa sulla panchina del Real Madrid. 

    L'ex difensore è stato scelto come nuovo allenatore e a meno di risultati troppo negativi, continuerà ad essere il mister dei Blancos fino a giugno.

    Le cose potrebbero cambiare rapidamente, ma ora come ora la scelta del Real Madrid non sembra essere di breve durata.

  • LIGA E CHAMPIONS

    Il Real Madrid si trova a -4 dal Barcellona in campionato, eppure Xabi Alonso non è più l'allenatore. 

    Nonostante una Liga apertissima, Perez ha preso la palla al balzo per cambiare guida tecnica, considerando quanto il tecnico fosse traballante da diverso tempo per risultati giudicati non esaltanti nel lungo period.

    Anche in Champions League, del resto, Xabi Alonso non era stato abbastanza per il presidente del Real, considerando le due sconfitte in sei turni e il raggiungimento degli ottavi non ancora ottenuto.

