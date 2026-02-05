Goal.com
Florian Wirtz Liverpool GFX GOAL
Mark Doyle

Wirtz sta ribaltando i giudizi iniziali: il Liverpool ha trovato la nuova stella della Premier League?

Florian Wirtz quando il Liverpool ha affrontato il Manchester City all'Etihad all'inizio di questa stagione sembrava "un ragazzino", invece in vista della partita di ritorno di domenica ad Anfield embra destinato a succedere a Kevin De Bruyne come prossimo fuoriclasse della Premier League.

Alla fine di ottobre, Dimitar Berbatov è apparso nel podcast di Rio Ferdinand e ha chiesto pazienza per Florian Wirtz, la superstar del Liverpool acquistata in estate e attualmente in difficoltà. "Sarà incredibile, credimi", ha detto il bulgaro al suo ex compagno di squadra del Manchester United. "Sono sicuro che tutti [al Liverpool] vedono la sua qualità e gli daranno il tempo necessario per integrarsi nella squadra. E vi garantisco che avrà successo". 

Il modo in cui vede il calcio, come cerca gli spazi, come sa posizionarsi, i tocchi di palla, l'improvvisazione, l'occhio per i passaggi e per i goal. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che il suo fisico non è dei migliori per la Premier League. Ma poi si possono facilmente vedere i grandi giocatori che ricoprono il suo ruolo, come [Luka] Modric, che ha la stessa corporatura. Modric. Un mostro, cazzo! Quindi date tempo a Wirtz".

Meno di due settimane dopo, però, Gary Neville ha ritenuto che Wirtz sembrasse più un "ragazzino" che un mostro mentre veniva "massacrato" da Matheus Nunes nella demoralizzante sconfitta del Liverpool contro il Manchester City.

  • 'PROBLEMA'

    Wirtz non è stato l'unico giocatore del Liverpool a deludere nella sconfitta per 3-0 all'Etihad, che ha realisticamente posto fine alla difesa del titolo dei Reds dopo sole 11 partite. La squadra di Arne Slot può essere stata sfortunata nel vedere annullato il goal del pareggio di Virgil van Dijk per fuorigioco, ma non si può nascondere quanto tutti abbiano giocato male.

    Neville, tuttavia, era particolarmente preoccupato per il contributo minimo di Wirtz alla partita e, per correttezza nei confronti del terzino destro in pensione, si può capire il perché.

    Wirtz ha effettuato solo due tiri (nessuno dei quali ha centrato la porta) e non ha creato alcuna occasione. Ancora più grave è il fatto che il giocatore da 100 milioni di sterline, attorno al quale il Liverpool intendeva chiaramente costruire il suo attacco rinnovato, ha toccato la palla meno volte del portiere sostituto Giorgi Mamardashvili durante una partita dolorosamente inefficace sulla fascia sinistra.

    "Wirtz è un problema", ha dichiarato Neville nel suo podcast su Sky Sports. "Diciamolo chiaramente: è un problema. Sono alcuni mesi che lo trattiamo con i guanti, perché è giovane, è appena arrivato in un nuovo Paese, ma costa più di 100 milioni di sterline, quindi dovrà presto dimostrare il suo valore.

    "Ha ovviamente qualcosa, è un ottimo giocatore, è tecnicamente fantastico, ma è stato sballottato in campo e non ha dato il meglio di sé dal punto di vista qualitativo, quindi la sua prestazione è stata davvero preoccupante".

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "ROVINA GLI EQUILIBRI"

    Neville era particolarmente preoccupato per la costituzione fisica di Wirtz. Non riteneva che il calciatore della nazionale tedesca fosse abbastanza in forma o forte per affrontare i rigori del calcio inglese, e non era un caso che le migliori prestazioni di Wirtz con la maglia del Liverpool fino a quel momento fossero state tutte in Europa, contro l'Atletico Madrid, l'Eintracht Francoforte e il Real Madrid.

    Come accennato da Berbatov, cresceva il timore che il piccolo ventiduenne non fosse semplicemente adatto a una Premier League che in quella stagione era diventata ancora più intensa e aggressiva. Anche il suo ex compagno di squadra al Manchester United Wayne Rooney sosteneva che Wirtz non fosse adatto al Liverpool e che il club avesse acquistato un giocatore inadatto al sistema di Slot.

    "Penso che Wirtz danneggi l'equilibrio del Liverpool e il suo modo di giocare", ha detto l'ex attaccante dell'Inghilterra nel suo podcast della BBC. "È un giocatore di alto livello e sono sicuro che migliorerà, ma ha avuto un inizio lento e penso che questo sia innegabile. Ho visto giocatori arrivare in questo campionato e ci vuole tempo.

    Ma non è una questione di prezzo. Non è una questione di giocatore o delle sue capacità. Semplicemente non vedo dove possa inserirsi nel sistema di gioco del Liverpool con quella formazione [4-3-3]. È un terzo centrocampista? Per me no, è più un giocatore offensivo. Quindi, se dovessi scegliere tra lui e [Dominik] Szoboszlai, sceglierei Szoboszlai".

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    PIÙ IN FORMA E PIÙ FORTE

    Tuttavia, le devastanti sconfitte per tre goal in casa contro il Nottingham Forest e il PSV alla fine di novembre hanno dimostrato che Wirtz non è mai stato realmente il problema. Il Liverpool era altrettanto fragile in difesa senza il suo numero 7 infortunato, se non di più, e molto meno pericoloso in attacco.

    Naturalmente, la risposta di Slot alla serie di risultati negativi dei Reds è stata quella di adottare un piano di gioco più conservativo, che ha portato Wirtz a essere schierato nuovamente sull'ala sinistra invece che nel suo ruolo preferito di numero 10. Tuttavia, nel periodo prenatalizio, ha iniziato a sentire i benefici del programma di allenamento speciale ideato non solo per aiutarlo ad aumentare la massa muscolare, ma anche per migliorare la sua resistenza.

    Il 3 dicembre ha completato per la prima volta 90 minuti in Premier League, ed è stato proprio il suo tiro deviato nel finale a salvare il Liverpool da un'imbarazzante sconfitta in casa contro il Sunderland.

    All'inizio dell'anno, non importava più se Wirtz fosse schierato sulla sinistra o al centro, stava avendo un impatto ovunque giocasse e veniva paragonato all'icona del Kop Peter Beardsley per il modo in cui si muoveva agilmente tra le linee - e i difensori - per creare e convertire le occasioni.

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    CAMBIARE LA STORIA

    L'ex centrocampista del Liverpool Danny Murphy ha sempre sostenuto che il record di zero goal o assist di Wirtz nelle sue prime 16 presenze in Premier League fosse fuorviante.

    "Anche se bisogna ammettere che non ha iniziato bene come ci aspettavamo", ha detto Murphy a GOAL in ottobre, "penso che sia stato un po' sfortunato perché ha creato molte occasioni che non sono state convertite. All'improvviso la situazione cambia un po' se alcune di quelle occasioni vanno a segno".

    Ed è proprio quello che è successo, perché Wirtz non si è più voltato indietro da quando Alexander Isak ha sfruttato uno dei suoi passaggi filtranti nella vittoria per 2-1 contro il Tottenham il 20 dicembre. Il weekend successivo, infatti, ha aperto il suo conto con il Liverpool contro il Wolverhampton, dando una grande spinta alla sua fiducia.

    "Sono abbastanza sicuro che sia stato un sollievo per lui", ha detto Slot dopo la partita. "Ho potuto vedere dalla sua reazione quando ha segnato il goal, e lo stesso vale per i suoi compagni di squadra, che erano davvero felici per lui.

    Nel calcio, forse giustamente, veniamo giudicati principalmente in base ai risultati e i singoli giocatori vengono giudicati principalmente in base ai goal e agli assist, e a volte dimentichiamo cos'altro c'è da fare durante una partita. Penso che abbia giocato molte buone partite per noi, ma penso anche che stia migliorando ogni volta che gioca per noi.

    Sta diventando sempre più in forma e si stava avvicinando sempre di più al suo primo goal, quindi non è una sorpresa che abbia segnato oggi. Sarà il primo a capire che un goal non è sufficiente. Ma continuerà a giocare e segnerà molti altri goal".

    Non sorprende che Slot avesse ragione.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    IL FEELING CON EKITIKE

    Grazie al suo preciso tiro al volo su passaggio di Mohamed Salah nella vittoria per 4-1 dello scorso fine settimana contro il Newcastle, Wirtz ha ora segnato sei goal nelle ultime 10 partite disputate in tutte le competizioni. Ha anche instaurato un ottimo rapporto con l'attaccante Hugo Ekitike, come dimostra il fatto che la coppia ha segnato più goal di qualsiasi altro duo della Premier League in questa stagione (sei).

    Di conseguenza, Wirtz sta trasformando gli scettici in sostenitori, primo fra tutti Jamie Carragher, che in precedenza aveva messo in dubbio le credenziali di livello mondiale del tedesco sottolineando che leggende del Liverpool come Luis Suarez e Sadio Mane avevano avuto un impatto immediato dopo il loro arrivo ad Anfield.

    "Non mi vengono in mente molti giocatori che abbiano avuto un inizio mediocre o scarso", ha detto l'ex difensore dei Reds a Sky Sports lo scorso ottobre. " Non sto parlando di sette partite, ma se arrivi a Natale e gennaio e ti ritrovi a dire 'Oh...', la storia non mi dice che i migliori acquisti stranieri in Inghilterra impiegano un anno per ambientarsi".

    Ma nemmeno Wirtz ci ha messo un anno.

  • Florian WirtzGetty

    IL NUOVO DE BRUYNE?

    Wirtz può essere sembrato un po' smarrito in alcuni momenti durante la prima metà della stagione, ma ora ha trovato il suo equilibrio. Infatti, dopo aver visto Wirtz segnare e fornire assist nella sua posizione preferita durante la partita contro il Newcastle, in cui è stato nominato miglior giocatore in campo e che è stata la migliore prestazione del Liverpool in Premier League in questa stagione, Carragher è arrivato addirittura a paragonarlo a due dei migliori registi che la Premier League abbia mai visto.

    "L'ho osservato molto e ho pensato se potesse raggiungere il livello di Kevin De Bruyne", ha detto l'ex difensore centrale durante il programma "Monday Night Football" di Sky Sports. "Ma penso anche che potrebbe essere piacevole da vedere come David Silva. Ha un po' di entrambi.

    Stiamo parlando di giocatori speciali che arrivano nel nostro campionato e, alla fine, il testimone deve essere passato, e non c'è dubbio che il ragazzo abbia delle qualità reali. La Premier League ha perso De Bruyne, [ma] abbiamo guadagnato Wirtz".

    I tifosi del City potrebbero infuriarsi per questa iperbole, dato che Wirtz ha chiaramente ancora molta strada da fare prima di poter essere menzionato nella stessa categoria di De Bruyne e Silva. Tuttavia, ora è molto più facile per tutti capire perché Pep Guardiola volesse che Wirtz sostituisse De Bruyne all'Etihad la scorsa estate. Questo non era certo evidente l'ultima volta che il City e il Liverpool si sono incontrati in Premier League, ma dovrebbe esserlo domenica ad Anfield.

    Il "ragazzino" del Liverpool si sta trasformando in un "mostro" simile a Modric.

