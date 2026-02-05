Wirtz sta ribaltando i giudizi iniziali: il Liverpool ha trovato la nuova stella della Premier League?

Alla fine di ottobre, Dimitar Berbatov è apparso nel podcast di Rio Ferdinand e ha chiesto pazienza per Florian Wirtz, la superstar del Liverpool acquistata in estate e attualmente in difficoltà. "Sarà incredibile, credimi", ha detto il bulgaro al suo ex compagno di squadra del Manchester United. "Sono sicuro che tutti [al Liverpool] vedono la sua qualità e gli daranno il tempo necessario per integrarsi nella squadra. E vi garantisco che avrà successo".
Il modo in cui vede il calcio, come cerca gli spazi, come sa posizionarsi, i tocchi di palla, l'improvvisazione, l'occhio per i passaggi e per i goal. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che il suo fisico non è dei migliori per la Premier League. Ma poi si possono facilmente vedere i grandi giocatori che ricoprono il suo ruolo, come [Luka] Modric, che ha la stessa corporatura. Modric. Un mostro, cazzo! Quindi date tempo a Wirtz".
Meno di due settimane dopo, però, Gary Neville ha ritenuto che Wirtz sembrasse più un "ragazzino" che un mostro mentre veniva "massacrato" da Matheus Nunes nella demoralizzante sconfitta del Liverpool contro il Manchester City.