Wirtz sta ribaltando i giudizi iniziali: il Liverpool ha trovato la nuova stella della Premier League?

Wirtz non è stato l'unico giocatore del Liverpool a deludere nella sconfitta per 3-0 all'Etihad, che ha realisticamente posto fine alla difesa del titolo dei Reds dopo sole 11 partite. La squadra di Arne Slot può essere stata sfortunata nel vedere annullato il goal del pareggio di Virgil van Dijk per fuorigioco, ma non si può nascondere quanto tutti abbiano giocato male.

Neville, tuttavia, era particolarmente preoccupato per il contributo minimo di Wirtz alla partita e, per correttezza nei confronti del terzino destro in pensione, si può capire il perché.

Wirtz ha effettuato solo due tiri (nessuno dei quali ha centrato la porta) e non ha creato alcuna occasione. Ancora più grave è il fatto che il giocatore da 100 milioni di sterline, attorno al quale il Liverpool intendeva chiaramente costruire il suo attacco rinnovato, ha toccato la palla meno volte del portiere sostituto Giorgi Mamardashvili durante una partita dolorosamente inefficace sulla fascia sinistra.

"Wirtz è un problema", ha dichiarato Neville nel suo podcast su Sky Sports. "Diciamolo chiaramente: è un problema. Sono alcuni mesi che lo trattiamo con i guanti, perché è giovane, è appena arrivato in un nuovo Paese, ma costa più di 100 milioni di sterline, quindi dovrà presto dimostrare il suo valore.

"Ha ovviamente qualcosa, è un ottimo giocatore, è tecnicamente fantastico, ma è stato sballottato in campo e non ha dato il meglio di sé dal punto di vista qualitativo, quindi la sua prestazione è stata davvero preoccupante".