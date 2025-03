La stoccata alla Juventus: "Qui Vlahovic ha l'opportunità di dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene"

Stojkovic, ct della Serbia, manda un messaggio a Vlahovic e alla Juventus in vista di Serbia-Austria: "Con me giocherà sempre. Ma sono affari loro".

Da quando Randl Kolo Muani è sbarcato a Torino, Dusan Vlahovic ha perso il posto da titolare. Oramai ex imprescindibile bianconero, il serbo potrebbe finire sul mercato la prossima estate. In panchina per 90' anche contro la Fiorentina, l'attaccante serbo ha risposto come di consueto alla chiamata della sua Nazionale per gli impegni di Nations League, in cui spera di mandare un messaggio alla Juventus.

In attesa di capire ciò che Vlahovic riuscirà a fare nelle due partite contro l'Austria, un messaggio alla Juventus è arrivato dal commissario tecnico della Serbia, ovvero Dragan Stojkovic.

"Qui può dimostrare che quello che stanno facendo alla Juventus non va bene" ha dichiarato Stojkovic in conferenza stampa alla vigilia delle partite contro l'Austria, parlando chiaramente di Vlahovic e di ciò che sta accadendo in bianconero. "Non entro nel motivo per cui non gioca…".