Vlahovic libero di firmare a zero per un’altra squadra: dal Milan alle piste estere, gli scenari

Il Milan non è sicuramente l’unica squadra interessata a Vlahovic, anzi. In attesa di capire se nelle prossime settimane ci saranno altri interessi dall’Italia (Inter?), il centravanti serbo è da tempo seguito con attenzione sia dal Barcellona che da alcuni club di Premier League, Chelsea e Newcastle su tutti. Un futuro ancora da scrivere ma che potrebbe presto delinearsi.