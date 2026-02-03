Goal.com
Vlahovic JuventusGetty
Nino Caracciolo

Vlahovic libero di firmare a zero per un’altra squadra: dal Milan alle piste estere, gli scenari

In scadenza di contratto a fine stagione, Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero e già da ora è libero di firmare con un altro club. Ma in quale squadra giocherà? Gli scenari.

Dusan Vlahovic avvicina il suo rientro dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari lo scorso 29 novembre che lo terrà ai box almeno fino a inizio marzo. I prossimi però saranno gli ultimi mesi dell’attaccante serbo alla Juventus.

Il centravanti bianconero è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e salvo colpi di scena, che al momento non sono previsti all’orizzonte, lascerà Torino a parametro zero. Un’occasione che in molti proveranno a non lasciarsi sfuggire.

Ma in quale squadra giocherà Vlahovic nella prossima stagione? Proseguirà la sua avventura in Serie A o si trasferirà all’estero?

  • PUÒ GIÀ FIRMARE PER UN ALTRO CLUB

    Dusan Vlahovic è in scadenza di contratto con la Juventus al 30 giugno 2026 e non rinnoverà il contratto con il club bianconero. Come da regolamento, l’attaccante serbo classe 2000 è libero già da ora di firmare con un altro club a parametro zero

    Da adesso in poi, dunque, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per conoscere la prossima squadra dell’ex Fiorentina.

  • QUANTO GUADAGNA VLAHOVIC

    Vlahovic a parametro zero è un affare che fa gola a molti ma che non tutti si possono permettere. Il serbo, infatti, percepisce attualmente uno stipendio molto elevato, con la Juventus che gli garantisce un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione

    Resta da capire se Vlahovic deciderà in futuro di abbassare le pretese o se invece, sfruttando anche lo status di svincolato, chiederà uno stipendio ancora maggiore.

  • MILAN IN PRIMA FILA

    Tra i club in prima fila nella corsa a Dusan Vlahovic c’è il Milan. La società rossonera in estate ha in programma un grande investimento per il ruolo del centravanti e una volta sfumato l’affare Mateta potrebbe decidere di tornare su Vlahovic, profilo già trattato la scorsa estate. 

    Il serbo ha in Allegri uno dei suoi estimatori principali, con il tecnico toscano che tornerebbe volentieri ad allenarlo dopo l’esperienza alla Juventus.

  • PISTE ESTERE

    Il Milan non è sicuramente l’unica squadra interessata a Vlahovic, anzi. In attesa di capire se nelle prossime settimane ci saranno altri interessi dall’Italia (Inter?), il centravanti serbo è da tempo seguito con attenzione sia dal Barcellona che da alcuni club di Premier League, Chelsea e Newcastle su tutti. Un futuro ancora da scrivere ma che potrebbe presto delinearsi.

