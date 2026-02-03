Vlahovic libero di firmare a zero per un’altra squadra: dal Milan alle piste estere, gli scenari

Dusan Vlahovic avvicina il suo rientro dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari lo scorso 29 novembre che lo terrà ai box almeno fino a inizio marzo. I prossimi però saranno gli ultimi mesi dell’attaccante serbo alla Juventus.
Il centravanti bianconero è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e salvo colpi di scena, che al momento non sono previsti all’orizzonte, lascerà Torino a parametro zero. Un’occasione che in molti proveranno a non lasciarsi sfuggire.
Ma in quale squadra giocherà Vlahovic nella prossima stagione? Proseguirà la sua avventura in Serie A o si trasferirà all’estero?