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Dusan Vlahovic Juventus 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Nuovo infortunio e rebus rinnovo: la stagione di Vlahovic ripiomba nell'incertezza

Serie A
Juventus

Il nuovo stop di un mese cambia le prospettive di Dusan Vlahovic, pronto a prendersi un finale di stagione all'insegna del riscatto ed invece tornato ai box. Col fardello di un rinnovo ancora in stand by.

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Proprio nel momento in cui sembrava tornata la luce, attorno a Dusan Vlahovic è riaffiorato il buio.

Il serbo aveva prenotato un finale da protagonista, invece si ritrova ai box dopo esservi rimasto per oltre 4 mesi.

L'infortunio al polpaccio rimediato col Genoa compromette l'operazione riscatto del 9 della Juve, parallelamente sempre alle prese col rebus relativo ad un rinnovo ancora in stand by.

  • DI NUOVO AI BOX

    Lesione al soleo. Durante il riscaldamento.

    Se la definiamo jella nessuno può opporsi, perché di questo si tratta. Dusan doveva entrare ed invece entrerà nuovamente nell'infermeria, appena abbandonata una volta smaltita la lesione di alto grado dell'adduttore sinistro.

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  • PARTENZA SPRINT, POI GLI INFORTUNI

    Nuovo stop di 3 settimane e 2025/2026 da mandare al più presto in soffitta, perché tra futuro incerto e guai fisici l'ex viola non è riuscito a lasciare l'imprinting sperato. O meglio: era partito bene, ma gli imprevisti hanno cambiato connotati all'annata.


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  • E IL RINNOVO?

    Ora per Vlahovic si apre una duplice partita: una riguarda la corsa contro il tempo per rimettersi a disposizione di Spalletti in anticipo rispetto ai tempi stabiliti (inizio maggio?), l'altra si gioca sulla scrivania di Comolli & co. ed è inerente al contratto.

    Come stanno le cose il 30 giugno il serbo lascerà la Juve a parametro zero, libero di accasarsi altrove: uno scenario che di recente Chiellini aveva ridimensionato, aprendo a chiare lettere a firma e permanenza del centravanti.

    Ora, però, chissà cosa accadrà: il nuovo infortunio potrebbe inficiare sull'eventuale rinnovo, anche perché una volta tornato in campo di chances per mettersi in luce ne resteranno poche. Non che Vlahovic debba dimostrare il suo valore, sia chiaro, ma tra condizione e divorzio che si avvicina il 9 bianconero rischia di veder scorrere i titoli di coda su un matrimonio che invece non troppo tempo fa - tra parole al miele dei piani alti e margini di intesa - da addio sembrava trasformarsi in liaison 2.0.

  • CHI GIOCA TITOLARE IN ATTACCO DOPO IL NUOVO INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    Sfera personale a parte, il nuovo stop di Vlahovic obbliga Spalletti a capire come gestire l'attacco nell'ambito di una volata Champions ormai nella sua fase cruciale.

    David anche col Genoa - togliendo il palo - non ha invertito il deludente trend stagionale; Openda ormai appare lontanissimo dai pensieri di chi lo allena; Milik si sta dimostrando in crescita, ma affidargli il peso del reparto resta comunque un'incognita; Boga, invece, sta vivendo un momento brillante. Falso 9 o largo che sia.

    Ed allora palla a Big Luciano, chiamato a sbrogliare una matassa e trovare la chiave giusta per garantire l'Europa dei grandi a Madama. Con o senza Dusan.

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