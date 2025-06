Vlahovic in un momento non semplice, Trezeguet: “Deve ancora dimostrare di potersi meritare la maglia della Juventus”

David Trezeguet, in un’intervista a ‘Tuttosport’, spiega: “Kolo Muani ha ritrovato la fiducia e il gioco di Tudor lo valorizza”.

Ha vestito la maglia della Juventus tra il 2000 ed il 2010 e, in questo arco di tempo, si è guadagnato un posto tra gli attaccanti più forti dell’intera storia del club bianconero.

David Trezeguet è stato per anni uno dei trascinatori di una squadra con la quale ha segnato qualcosa come 171 goal in 320 partite complessive e che non ha lasciato nemmeno quando si è trattato di dover ripartire dalla Serie B.

L'ex bomber transalpino, in un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’, ha parlato del momento che stanno vivendo oggi gli attaccanti della Juve.