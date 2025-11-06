Pubblicità
Vlahovic Juventus
Stefano Silvestri

Vlahovic gioca il derby? Come sta, le sue condizioni dopo l'infortunio e la situazione verso Juventus-Torino

L'attaccante serbo ha confessato di aver sentito "un dolorino al flessore" dopo la partita di Champions League: le indicazioni verso la stracittadina di sabato.

Dusan Vlahovic ha spaventato tutti dopo la partita di martedì sera tra la Juventus e lo Sporting: parlando a Sky con Alessandro Del Piero ha confessato di aver avvertito un fastidio muscolare nel finale della partita.

Per questo, ha spiegato Vlahovic, Luciano Spalletti lo ha colto a pochi minuti dal 90'. E per questo a Torino è scattato immediatamente l'allarme, pensando all'importanza che Vlahovic sta rivestendo nella Juventus e pure al prossimo impegno: il derby di sabato 8 novembre contro il Torino.

Vlahovic ci sarà? Potrà dare una mano alla Juventus nella stracittadina contro la squadra di Marco Baroni? Come sta l'ex viola e la situazione verso la partita.

  • LE PAROLE DI VLAHOVIC

    Così parlava Vlahovic martedì, a Sky, dopo la gara contro lo Sporting:

    "Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio io. Non so poi se il mister mi avrebbe fatto uscire o no. Mi dispiace per non aver potuto finire la partita, ma ho sentito questo fastidio. Si sente adesso perché durante la preparazione non ho giocato tanto, poi giocavo e non giocavo e sicuramente mi manca ancora qualcosina per avere i 90 minuti. Però sto dando tutto me stesso, il 100%, e mi dispiace per non aver potuto aiutare la squadra fino all'ultimo minuto per vincere questa partita".

  • COME STA VLAHOVIC

    Ebbene, il problema fisico accusato da Vlahovic non è stato di seria entità, come emerso già il giorno successivo. Insomma, allarme apparentemente già rientrato.

    La Gazzetta dello Sport in edicola oggi aveva già spiegato che "lo staff medico e lo stesso giocatore sono stati bravi a capire che era arrivato il momento di fermarsi per non compromettere le prossime partite di stagione".

    Sensazioni confermate dall'allenamento della tarda mattinata di oggi: Vlahovic lo ha svolto in gruppo, segno di come abbia già recuperato dal lieve problema muscolare di martedì.

  • VLAHOVIC GIOCA IL DERBY?

    Per questo motivo la presenza in campo di Vlahovic nel derby di sabato, che si giocherà all'Allianz Stadium e prenderà il via alle 18, è da considerarsi certa. Il serbo non è a rischio per la partita e verrà regolarmente inserito nell'elenco dei convocati bianconeri per la sfida col Torino.

  • TITOLARE O IN PANCHINA?

    Di più: Vlahovic, a meno di clamorose sorprese, sarà titolare anche contro il Torino. Impossibile del resto tenere in panchina uno dei giocatori più in forma della Juventus, pur col piccolo contrattempo accusato nel finale della sfida contro lo Sporting.

    Spalletti dovrebbe schierare i bianconeri con il 3-5-2, con Yildiz accanto proprio a Vlahovic, a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Udinese e Cremonese.

