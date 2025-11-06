Vlahovic gioca il derby? Come sta, le sue condizioni dopo l'infortunio e la situazione verso Juventus-Torino

Dusan Vlahovic ha spaventato tutti dopo la partita di martedì sera tra la Juventus e lo Sporting: parlando a Sky con Alessandro Del Piero ha confessato di aver avvertito un fastidio muscolare nel finale della partita.

Per questo, ha spiegato Vlahovic, Luciano Spalletti lo ha colto a pochi minuti dal 90'. E per questo a Torino è scattato immediatamente l'allarme, pensando all'importanza che Vlahovic sta rivestendo nella Juventus e pure al prossimo impegno: il derby di sabato 8 novembre contro il Torino.

Vlahovic ci sarà? Potrà dare una mano alla Juventus nella stracittadina contro la squadra di Marco Baroni? Come sta l'ex viola e la situazione verso la partita.