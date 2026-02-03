Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vlahovic JuventusGetty
Vittorio Rotondaro

Vlahovic è tornato alla Continassa: la Juventus riabbraccia il suo attaccante, quando sarà a disposizione di Spalletti

Vlahovic alla Continassa dopo il periodo post-operatorio trascorso in Serbia: quando può tornare in campo con la maglia della Juventus.

Pubblicità

Alla fine non è arrivato nessun altro attaccante a rinforzare il reparto avanzato della Juventus: una notizia che sarà stata accolta con un sorriso e con un pizzico di sano egoismo da Dusan Vlahovic, ai box da fine novembre per un grave infortunio muscolare.

Il serbo ha trascorso il periodo post-operatorio a casa sua, a Belgrado, dove si è dedicato a un intenso lavoro con un preparatore atletico personale che lo ha seguito da vicino.

La novità è rappresentata dal ritorno in Italia, propedeutico a un ritorno in campo che si avvicina col passare dei giorni: Vlahovic vuole bruciare le tappe per ripresentarsi nel migliore dei modi a Spalletti, con cui il feeling era scattato fin dall'approdo del tecnico toscano sulla panchina bianconera.

  • VLAHOVIC ALLA CONTINASSA

    Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Vlahovic è rientrato al centro di allenamento della Juventus dopo le settimane passate a sudare in Serbia, dove ha seguito un programma personalizzato di recupero.

    A Torino sarà la volta della fase di riatletizzazione che precederà il tanto atteso ritorno in campo: toccherà ai preparatori juventini rimetterlo in pista per consegnarlo in buona condizione a Spalletti in vista del finale di stagione.

    • Pubblicità

  • L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    Vlahovic si era fatto male durante Juventus-Cagliari del 29 novembre: al 29' del primo tempo, il classe 2000 aveva sentito tirare la coscia sinistra subito dopo un tiro, obbligando di fatto Spalletti a sostituirlo anzitempo.

    I timori del serbo (quasi in lacrime a chiedere il cambio) sono stati poi confermati dall'esito degli esami: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra e stop importante.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA VLAHOVIC

    Luce sempre più in fondo al tunnel per Vlahovic che, all'orizzonte, vede l'agognato rientro all'interno della rosa juventina.

    A fare chiarezza sui tempi di recupero ci ha pensato il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini ai microfoni di 'DAZN'.

    "Vlahovic tornerà tra un po' e non prestissimo, è un infortunio importante, perciò ci siamo mossi per prendere un attaccante (che poi non è arrivato, n.d.r.) compatibilmente con la situazione finanziaria.

    "Sugli altri nomi usciti siamo in attesa, se ci riusciamo bene, altrimenti sappiamo che abbiamo calciatori a disposizione e che Dusan rientrerà tra un mese/un mese e mezzo".

    Ancora un po' di attesa dunque, con Vlahovic che dovrebbe rivedersi all'opera ai primi di marzo; o, al più tardi, a metà dello stesso mese.

Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV
0