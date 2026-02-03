Vlahovic è tornato alla Continassa: la Juventus riabbraccia il suo attaccante, quando sarà a disposizione di Spalletti

Alla fine non è arrivato nessun altro attaccante a rinforzare il reparto avanzato della Juventus: una notizia che sarà stata accolta con un sorriso e con un pizzico di sano egoismo da Dusan Vlahovic, ai box da fine novembre per un grave infortunio muscolare.
Il serbo ha trascorso il periodo post-operatorio a casa sua, a Belgrado, dove si è dedicato a un intenso lavoro con un preparatore atletico personale che lo ha seguito da vicino.
La novità è rappresentata dal ritorno in Italia, propedeutico a un ritorno in campo che si avvicina col passare dei giorni: Vlahovic vuole bruciare le tappe per ripresentarsi nel migliore dei modi a Spalletti, con cui il feeling era scattato fin dall'approdo del tecnico toscano sulla panchina bianconera.