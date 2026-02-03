Vlahovic è tornato alla Continassa: la Juventus riabbraccia il suo attaccante, quando sarà a disposizione di Spalletti

Luce sempre più in fondo al tunnel per Vlahovic che, all'orizzonte, vede l'agognato rientro all'interno della rosa juventina.

A fare chiarezza sui tempi di recupero ci ha pensato il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini ai microfoni di 'DAZN'.

"Vlahovic tornerà tra un po' e non prestissimo, è un infortunio importante, perciò ci siamo mossi per prendere un attaccante (che poi non è arrivato, n.d.r.) compatibilmente con la situazione finanziaria.

"Sugli altri nomi usciti siamo in attesa, se ci riusciamo bene, altrimenti sappiamo che abbiamo calciatori a disposizione e che Dusan rientrerà tra un mese/un mese e mezzo".

Ancora un po' di attesa dunque, con Vlahovic che dovrebbe rivedersi all'opera ai primi di marzo; o, al più tardi, a metà dello stesso mese.