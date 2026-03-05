Vlahovic convocato per Juventus-Pisa? La situazione dopo l'infortunio e lo scenario verso sabato

Il periodo più buio è ormai alle spalle, e su questo non ci sono dubbi. A Dusan Vlahovic manca l'ultimo step: tornare in campo, possibilmente per dare una mano alla Juventus in un non semplice finale di stagione.

Il centravanti serbo è fuori dai giochi ormai dalla fine di novembre. Da quando, cioè, in una gara giocata e vinta dalla Juve contro il Cagliari ha riportato la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, dovendo sottoporsi a un'operazione.

Alle porte c'è ora Juventus-Pisa, gara delicatissima per una squadra - quella di Spalletti - che in campionato non vince ormai da un mese. Vlahovic ci sarà? La situazione verso l'anticipo in programma sabato 7 marzo alle 20.45.