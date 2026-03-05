Goal.com
Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Vlahovic convocato per Juventus-Pisa? La situazione dopo l'infortunio e lo scenario verso sabato

Dusan Vlahovic si sta lasciando alle spalle l'infortunio di novembre ed è pronto a tornare in campo: come sta e la situazione verso la gara contro il Pisa e quella successiva contro l'Udinese.

Il periodo più buio è ormai alle spalle, e su questo non ci sono dubbi. A Dusan Vlahovic manca l'ultimo step: tornare in campo, possibilmente per dare una mano alla Juventus in un non semplice finale di stagione.

Il centravanti serbo è fuori dai giochi ormai dalla fine di novembre. Da quando, cioè, in una gara giocata e vinta dalla Juve contro il Cagliari ha riportato la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, dovendo sottoporsi a un'operazione.

Alle porte c'è ora Juventus-Pisa, gara delicatissima per una squadra - quella di Spalletti - che in campionato non vince ormai da un mese. Vlahovic ci sarà? La situazione verso l'anticipo in programma sabato 7 marzo alle 20.45.

  • COME STA VLAHOVIC

    Mercoledì Vlahovic si è rivisto parzialmente in gruppo agli ordini di Luciano Spalletti: ha dunque svolto una parte di allenamento a livello individuale e l'altra assieme al resto del gruppo bianconero, che in questi giorni sta preparando proprio la partita contro il Pisa.

    Quando tornerà in gruppo Vlahovic? Forse già oggi, giovedì. La speranza della Juventus e dello stesso centravanti serbo è questa, a due giorni dall'anticipo contro il Pisa.

  • VLAHOVIC CONVOCATO CONTRO IL PISA

    In caso di ritorno in gruppo, è facile immaginare che Vlahovic entrerà nell'elenco dei convocati che la Juventus diramerà nelle ore precedenti la gara col Pisa. Anticipando dunque i tempi, se è vero che le previsioni iniziali parlavano di un suo ritorno a disposizione solo nella giornata successiva, contro l'Udinese.

    Nel caso invece Vlahovic continuasse a lavorare solo parzialmente in gruppo, le speranze verrebbero a diminuire in maniera sensibile. Anche perché rimarrebbe un solo allenamento prima di Juventus-Pisa, ovvero la rifinitura di venerdì.

  • VLAHOVIC TITOLARE CONTRO IL PISA?

    In ogni caso, anche se Vlahovic dovesse essere convocato, una sua presenza in campo dal primo minuto è chiaramente impossibile: toccherà a David, di nuovo favorito su Openda, guidare l'attacco bianconero contro il Pisa.

    Vlahovic, del resto, è reduce da una lunga inattività di più di tre mesi. E ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione nel rettilineo finale della stagione.

    In caso di convocazione, di conseguenza, Vlahovic siederebbe inizialmente in panchina. Ma con la possibilità - Spalletti permettendo - di mettere nelle gambe i primi minuti del 2026 e iniziare a preparare il terreno per le partite successive.

  • L'INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    Questo è il comunicato emesso dalla Juventus all'inizio di dicembre, qualche giorno dopo l'infortunio riportato contro il Cagliari:

    "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra".

    Alcuni giorni più tardi Vlahovic si è operato, prima di cominciare il proprio percorso di recupero.

    "Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro - comunicava ancora la Juventus - L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".

