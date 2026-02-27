Goal.com
Claudio D'Amato

Speranza Vlahovic nella volata per l'Europa: è il miglior centravanti della Juventus, lo dice la media goal

La Juve aspetta il rientro ormai vicino di Dusan Vlahovic, per il quale sembrano riaprirsi le porte del rinnovo: il serbo, nonostante sia fermo da novembre, ha fatto meglio di David e Openda.

I numeri sono legge. Soprattutto nel calcio.

Da lì non si scappa, in particolare se si parla di attaccanti. O meglio, di coloro i quali i goal devono garantirli.

In casa Juventus una delle beghe stagionali è risultata proprio questa: la mancanza di un bomber capace di trascinare e risolvere le partite nei momenti più bui.

Dusan Vlahovic aveva ingranato, ma il grave infortunio muscolare lo ha costretto e lo sta costringendo ai box: al netto del lungo stop, però, fa specie come il serbo resti tutt'oggi il miglior centravanti per media goal dei bianconeri.

Sì, l'ex viola - seppur fermo da novembre - ha fatto comunque meglio di Jonathan David e Lois Openda, gli altri due interpreti del ruolo a cui Luciano Spalletti ha affidato il peso dell'attacco durante questi mesi.


  • VLAHOVIC MIGLIOR 9 DELLA JUVE PER MEDIA GOAL

    Controllando le statistiche si evince che Vlahovic vanti il rapporto tra partite giocate e reti segnate rispetto agli altri 2 compagni di reparto: un dato che ha del clamoroso, vista la quantità di presenze in meno che - causa lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra - il numero 9 della Juve annovera parallelamente al canadese ed al belga.

  • LA MEDIA GOAL STAGIONALE DI VLAHOVIC

    Vlahovic, che non gioca da Juventus-Cagliari del 29 novembre - partita dell'infortunio muscolare - tra campionato e Champions League ha messo insieme 6 goal in 17 presenze, per una media goal di una rete ogni 146 minuti giocati.

  • LA MEDIA GOAL DI DAVID

    Per David, alter ego principale del serbo presente in rosa, di gare ne ha disputate molte di più e ha segnato un goal in più, ma la media - in relazione ai gettoni inanellati - è più bassa rispetto a quella del compagno: 36 presenze e 7 timbri, ossia uno ogni 266 minuti giocati.

  • LA MEDIA GOAL DI OPENDA

    Infine Openda, i cui numeri sono a dir poco flop: seppur non si tratti di un autentico centravanti Spalletti lo ha impiegato anche lì e, senza Vlahovic, è l'alternativa a David è lui.

    Per il belga, ad oggi, appena 2 marcature in 32 match nei quali è sceso in campo: media goal di uno ogni 564 minuti giocati.

  • QUANDO TORNA VLAHOVIC

    Chiellini, dopo l'impresa sfiorata col Galatasaray, a Sky ha svelato quand'è che Vlahovic potrà candidarsi ad arma della Juve per sperare nell'approdo alla prossima Champions o comunque centrare l'Europa:

    "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic che non è cosa da poco. Un giocatore cardine da tanti anni, farne a meno per 4 mesi non è stato facile e qualcosa abbiamo pagato. E' vicino al rientro dovrebbe rientrare dopo Roma ad allenarsi con la squadra e dare una mano per il rush finale".

  • RINNOVO POSSIBILE?

    Di pari passo col rientro dal grave infortunio, per Dusan sembrano inoltre essersi riaperti importanti spiragli in chiave rinnovo: se fino a poco tempo fa il divorzio a zero sembrava cosa praticamente certa, alla luce di un contratto in scadenza a giugno, le parti appaiono predisposte a trattare con tanto di incontro in agenda.

    "C'è rispetto reciproco e troveremo il tempo per discutere e capire se si può fare ancora qualcosa insieme - ha sottolineato Chiellini - Lui è un giocatore che ha questi colori dentro, lo si è visto al gol di Kalulu con la Lazio, e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire".

0