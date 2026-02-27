Speranza Vlahovic nella volata per l'Europa: è il miglior centravanti della Juventus, lo dice la media goal

Di pari passo col rientro dal grave infortunio, per Dusan sembrano inoltre essersi riaperti importanti spiragli in chiave rinnovo: se fino a poco tempo fa il divorzio a zero sembrava cosa praticamente certa, alla luce di un contratto in scadenza a giugno, le parti appaiono predisposte a trattare con tanto di incontro in agenda.

"C'è rispetto reciproco e troveremo il tempo per discutere e capire se si può fare ancora qualcosa insieme - ha sottolineato Chiellini - Lui è un giocatore che ha questi colori dentro, lo si è visto al gol di Kalulu con la Lazio, e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire".