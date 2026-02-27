Speranza Vlahovic nella volata per l'Europa: è il miglior centravanti della Juventus, lo dice la media goal

I numeri sono legge. Soprattutto nel calcio.
Da lì non si scappa, in particolare se si parla di attaccanti. O meglio, di coloro i quali i goal devono garantirli.
In casa Juventus una delle beghe stagionali è risultata proprio questa: la mancanza di un bomber capace di trascinare e risolvere le partite nei momenti più bui.
Dusan Vlahovic aveva ingranato, ma il grave infortunio muscolare lo ha costretto e lo sta costringendo ai box: al netto del lungo stop, però, fa specie come il serbo resti tutt'oggi il miglior centravanti per media goal dei bianconeri.
Sì, l'ex viola - seppur fermo da novembre - ha fatto comunque meglio di Jonathan David e Lois Openda, gli altri due interpreti del ruolo a cui Luciano Spalletti ha affidato il peso dell'attacco durante questi mesi.