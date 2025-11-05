Vlahovic a rischio per il derby di Torino: occasione per David nell'attacco della Juventus?

Vlahovic, in goal contro lo Sporting e protagonista di un match di grande spessore, è stato sostituito all'imbocco del segmento finale di partita.

Quella che però sembrava essere una scelta di natura tecnica da parte di Spalletti è stata poi smentita dallo stesso attaccante serbo nel post partita a Sky.

"Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio, non so se il mister voleva farmi uscire o no. Mi dispiace non aver potuto finire la partita. Mi manca ancora qualcosina per i 90 minuti ma sto dando il 100%, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra fino alla fine. Spero che sabato sarà diverso".

Per il classe 2000, dunque, bisogna fare i conti con un problema al flessore che, ora, andrà inevitabilmente valutato in vista della gara di sabato contro il Torino.