Vlahovic a rischio per il derby di Torino: occasione per David nell'attacco della Juventus?

Nel suo momento più importante, dopo stagioni complicate, Dusan Vlahovic è costretto a fare i conti con un fastidio muscolare accusato nel match di Champions League contro lo Sporting.
Nei minuti finali della gara, a guidare l’attacco bianconero è stato Jonathan David, che - nonostante il minutaggio assai ridotto - ha avuto l’occasione per decidere l’incontro con un colpo di testa sventato dalla parata.
Ora lo sguardo è già rivolto al derby della Mole di sabato: Luciano Spalletti potrebbe puntare proprio sul canadese dal 1’, offrendogli la possibilità di svoltare la sua avventura in bianconero.