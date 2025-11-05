Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Jonathan David JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Vlahovic a rischio per il derby di Torino: occasione per David nell'attacco della Juventus?

L'attaccante serbo ha chiesto il cambio sul finale di partita a causa di un problema fisico: sabato c'è il derby della Mole contro il Torino, David pronto a a guadagnarsi una chance.

Pubblicità

Nel suo momento più importante, dopo stagioni complicate, Dusan Vlahovic è costretto a fare i conti con un fastidio muscolare accusato nel match di Champions League contro lo Sporting.

Nei minuti finali della gara, a guidare l’attacco bianconero è stato Jonathan David, che - nonostante il minutaggio assai ridotto - ha avuto l’occasione per decidere l’incontro con un colpo di testa sventato dalla parata.

Ora lo sguardo è già rivolto al derby della Mole di sabato: Luciano Spalletti potrebbe puntare proprio sul canadese dal 1’, offrendogli la possibilità di svoltare la sua avventura in bianconero.


  • PROBLEMA FISICO PER VLAHOVIC CONTRO LO SPORTING

    Vlahovic, in goal contro lo Sporting e protagonista di un match di grande spessore, è stato sostituito all'imbocco del segmento finale di partita.

    Quella che però sembrava essere una scelta di natura tecnica da parte di Spalletti è stata poi smentita dallo stesso attaccante serbo nel post partita a Sky.

    "Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio, non so se il mister voleva farmi uscire o no. Mi dispiace non aver potuto finire la partita. Mi manca ancora qualcosina per i 90 minuti ma sto dando il 100%, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra fino alla fine. Spero che sabato sarà diverso".

    Per il classe 2000, dunque, bisogna fare i conti con un problema al flessore che, ora, andrà inevitabilmente valutato in vista della gara di sabato contro il Torino.

    • Pubblicità

  • POCHI MINUTI NEL FINALE PER DAVID

    Luciano Spalletti ha concesso a David soltanto una manciata di minuti nella notte di Champions contro lo Sporting.

    L'attaccante canadese, entrato in campo all'87', ha avuto, in pieno recupero, la palla da tre punti quando il sul colpo di testa in torsione ha costretto il portiere dello Sporting Silva alla grande parata che, di fatto, ha salvato il risultato, negando all'ex Lille il suo primo goal in Champions con la maglia bianconera.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STA ANDANDO L'AVVENTURA BIANCONERA DEL CANADESE

    Da quando David veste la maglia della Juventus ha messo a referto un solo goal, quello all'esordio contro il Parma alla prima giornata. Ma da quel momento l'attaccante canadese si è letteralmente inceppato, facendo parlare di sé più per gli errori, in alcuni casi clamorosi, che per le sue medie realizzative. Ecco i suoi numeri, sin qui, in bianconero.

    • 13 presenze
    • 7 volte titolare
    • 1 goal
    • 1 assist
    • 580 minuti giocati

  • OCCASIONE DAL 1' NEL DERBY CONTRO IL TORINO?

    In attesa di comprendere quali sono le effettive condizioni di Vlahovic che, sulla carta, dovrebbe partire titolare anche nel derby, ecco che David potrebbe sfruttare l'occasione per lanciare un segnale al mondo Juve.

    In caso di forfait del serbo, infatti, potrebbe toccare proprio all'ex centravanti del Lille ricoprire i gradi di titolare al centro dell'attacco bianconero, con il dichiarato obiettivo di trovare quel goal che manca addirittura dal 23 agosto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL