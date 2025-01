Vitor Reis, il "nuovo" Marquinhos del Palmeiras: Manchester City disposto a pagare 33,5 milioni di sterline superando Real Madrid ed Arsenal

Il difensore ha solo 18 anni ma i campioni d'Inghilterra stanno cercando di acquistarlo: è stato già accostato ad Arsenal e Real Madrid.

Esiste attualmente un club del calcio mondiale con un settore giovanile più produttivo del Palmeiras? Endrick aveva compiuto 16 anni appena due mesi prima di diventare il debuttante più giovane di sempre del club nell'ottobre 2022. All'inizio dell'anno, era stato acquistato dal Real Madrid per 47,5 milioni di euro.

Poi, nell’arco di nove giorni nel giugno dello scorso anno, il West Ham ha pagato 19 milioni di sterline per Luis Guilherme (18) prima che il Chelsea accettasse un accordo da 28 milioni di sterline per firmare Estevao Willian (17) in estate. del 2025.

Quando quest'ultimo arriverà allo Stamford Bridge, un altro prodotto del Palmeiras potrebbe già essere in Inghilterra, con il Manchester City che cercherà di assicurarsi la firma di Vitor Reis (18), precedentemente accostato all'Arsenal e, quasi inevitabilmente, al Real Madrid, specialista nell'accumulare giovani talenti brasiliani.

Chi è l'ultimo gioiello uscito dall'Allianz Parque? Di seguito tutto quello che devi sapere su Reis, che è già paragonato ad alcune stelle del Brasile.