"Non scarso, scarsissimo", in Serie C esplode la rabbia della capolista Pescara: "Presuntuoso, scandaloso"

L'arbitraggio di Vis Pesaro-Pescara, che ha causato il primo k.o della capolista, manda su tutte le furie il ds Foggia: "Mai visto uno così scarso".

Pasquale Foggia, ds del Pescara e noto ex giocatore di Serie A, è una furia al termine della partita persa in casa del Vis Pesaro. Prima sconfitta stagionale per il team abruzzese, che di fatto riapre maggiormente il campionato in termini di promozione diretta in Serie B. Esulatano Torres, Ternana e tutte le contendenti, mentre la capolista si lamenta duramente.

Nel mirino c'è la direzione arbitrale di Domenico Castellone della sezione di Napoli. Foggia è stato espulso nel corso della gara, dopo essersi lamentato per una decisione dell'arbitro, accusando duramente lo stesso al termine della partita.

"Ho visto il secondo tempo dalla tribuna perché l’arbitro mi ha espulso dopo avergli detto che era scarso" le parole di Foggia a Rete 8. "Per me non è scarso, ma scarsissimo”.