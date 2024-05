Virtus Francavilla-Monopoli dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il derby pugliese fra Virtus Francavilla e Monopoli vale la salvezza: alla Nuovarredo Arena c’è gara-1 dei playout.

Si giocherà tutto in Puglia uno dei playout del girone C di Serie C NOW. Virtus Francavilla e Monopoli si affronteranno in 180 minuti per decretare chi potrà mantenere la Lega Pro e chi, invece, sarà costretto alla retrocessione.

Stagione amara per due delle realtà che, negli ultimi anni, hanno avuto maggior costanza di rendimento, centrando più volte i playoff.

Oggi la post-season, invece, viene disputata per mantenere la Serie C, con la partita d’andata alla Nuovarredo Arena.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.