Virtus Francavilla-Foggia dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida pugliese in chiave salvezza nel venerdì di Serie C: il Foggia rende visita alla Virtus Francavilla.

Incrocio tutto pugliese fondamentale in chiave salvezza. Il ventitreesimo turno di Serie C si apre con Virtus Francavilla-Foggia di fronte alla Nuovarredo Arena.

Periodo complicato per entrambe: i biancazzurri sono reduci da un punto, maturato settimana scorsa a Crotone, nelle ultime 5 uscite; Foggia, invece, che ha perso contro Avellino, Giugliano e Taranto.

In classifica, però, sono i satanelli a essere davanti, con 25 punti, sette in più della Virtus. Entrambe, però, hanno una missione: portare a casa punti per la lotta per non retrocedere.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.