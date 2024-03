Virtus Francavilla-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Avellino sogna la Serie B, la Virtus Francavilla vuole evitare i playout: incrocio a due facce alla Nuovarredo Arena.

Obiettivi molto diversi per Virtus Francavilla e Avellino, di fronte domenica sera nella 31esima giornata di Serie C NOW.

Alla Nuovarredo Arena arrivano gli irpini di Pazienza, reduci dal roboante 5-2 sul Catania e distanti 8 punti dalla Juve Stabia capolista.

Diametralmente opposta la situazione di classifica della Virtus Francavilla, impantanata in zona playout, ma vogliosa di arrivare alla salvezza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.