Vinicius si lamenta di Gonzalo Garcia con Xabi Alonso: “Ditegli che deve passare, almeno una volta”

Vinicius è stato pizzicato dalle telecamere mentre, nel corso della sfida col Betis, si lamentava di Gonzalo Garcia: “Tutti vogliono dribblare e poi fischiano me”.

È iniziato nel migliore dei modi il 2026 del Real Madrid.

I Blancos, che nei prossimi giorni daranno l’assalto alla Supercoppa di Spagna (senza l’infortunato Mbappé), nella loro prima partita del nuovo anno si sono imposti con un nettissimo 5-1 sul Betis nel diciottesimo turno di Liga.

Grande mattatore della sfida è stato Gonzalo Garcia, che ha siglato una tripletta, ma il suo modo di giocare non è piaciuto a una delle grandi stelle della squadra: Vinicius.

Il campione brasiliano, infatti, è stato pizzicato dalle telecamere di El Día Después de Movistar mentre si lamentava con Xabi Alonso proprio del giovane compagno di reparto.

  • “DEVE PASSARE LA PALLA”

    Come catturato dalle telecamere, Vinicius si è lamentato in maniera particolare del fatto che Gonzalo Garcia non gli passasse mai la palla.

    “Così è impossibile, devono passare. Qui tutti vogliono dribblare e poi fischiano me. Dite a Gonzalo che deve passarla una volta. Non sempre, ma almeno una volta”.

    I FISCHI PER IL BRASILIANO

    Come già accaduto in altre occasioni nel corso di questa stagione, anche contro il Betis Vinicius è stato oggetto di alcuni fischi da parte dei tifosi del Real Madrid.

    È stato anche questo a innervosirlo e a portarlo a chiedere una maggiore assistenza da parte dei compagni di reparto.

  • LA RICHIESTA DI XABI ALONSO

    Xabi Alonso e Vinicius, nel corso della gara, sono stati protagonisti di altri botta e risposta.

    Un’altra telecamera ha colto l’allenatore del Real Madrid mentre chiedeva di più all’attaccante brasiliano.

    “Dai Vini, forza, dai accidenti! Pressione! Forza, devi pressare! Non fermarti, continua a pressare!”.

    IL CAMBIO DI VINICIUS

    Dieci minuti dopo la richiesta di maggior lavoro in fase difensiva, Vinicius è stato richiamato in panchina.

    A differenza di quanto accaduto in altre occasioni nel recente passato, l’attaccante brasiliano questa volta non si è lamentato del cambio ed ha salutato normalmente il suo allenatore.

