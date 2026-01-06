Vinicius si lamenta di Gonzalo Garcia con Xabi Alonso: “Ditegli che deve passare, almeno una volta”

È iniziato nel migliore dei modi il 2026 del Real Madrid.

I Blancos, che nei prossimi giorni daranno l’assalto alla Supercoppa di Spagna (senza l’infortunato Mbappé), nella loro prima partita del nuovo anno si sono imposti con un nettissimo 5-1 sul Betis nel diciottesimo turno di Liga.

Grande mattatore della sfida è stato Gonzalo Garcia, che ha siglato una tripletta, ma il suo modo di giocare non è piaciuto a una delle grandi stelle della squadra: Vinicius.

Il campione brasiliano, infatti, è stato pizzicato dalle telecamere di El Día Después de Movistar mentre si lamentava con Xabi Alonso proprio del giovane compagno di reparto.